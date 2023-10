Del 'Kiricocho' al 'no voy mirar': así vivieron dos ciclistas la clasificación de Boca a la final

Boca está en la final de la Copa Libertadores. Se quedó con la tanda de los penales y dos ciclistas sanjuaninas lo vivieron de una forma muy particular. Del 'Kiricocho' al 'no voy mirar'. Mirá el divertido video que protagonizó la ciclista no vidente Majo 'La Peke' Quiroga y Magui Sergo, ambas del deporte adaptado.