miércoles 26 de noviembre 2025

Historia

Del Bosque a Villa Krause: quién es el pibe que dejó Gimnasia, marcó dos goles en tiempo récord y se ganó el corazón del hincha de Unión

Se llama Lautaro Lorenzo y es oriundo del Barrio José Hernández de La Plata. Hizo inferiores en el Lobo hasta los 20 años y decidió cambiar el rumbo porque no pudo firmar su primer contrato. Su llegada al Azul de Villa Krause, el equipo con el que se encontró y su carta de presentación ante los hinchas: dos goles en dos partidos y la ovación que bajó de todo el 12 de Octubre.

Por Antonella Letizia
Defensor completo, con presencia y chapa de goleador. El nombre de Lautaro Lorenzo empieza a sonar fuerte en el fútbol sanjuanino. Es oriundo de La Plata y el refuerzo estrella de Unión de Villa Krause. En dos partidos que fue titular no decepcionó y ya dejó su marca. Quién es Laulo, el pibe que dejó Gimnasia, marcó dos goles en tiempo récord y se ganó el corazón del hincha de Unión de Villa Krause.

Su nombre es Lautaro, pero todos lo conocen como Laulo. Tiene 21 y una formación en Gimnasia de La Plata, el club en el que permaneció casi 11 años hasta que decidió dar el volantazo y buscar nuevos horizontes. El objetivo siempre fue llegar a firmar su primer contrato, pero ante la negativa de los Del Bosque, empezó por buscar ofertas y de hacerse de su propio curriculum.

El oriundo de José Hernández y mayor de dos hermanos (Pía y Gaspar), arrancó jugando al fútbol en Vradi cuando tenía 4 años. En el club del barrio pasó mucho tiempo y ocupó sus tardes de recreación, hasta que creció y buscó alternativas para formarse como jugador. Allí estuvo Gimnasia La Plata: el lugar que eligió para crecer y educarse dentro de la cancha. Fueron cerca de 13 kilómetros cada día, pero sin duda valió la pena cada gota de esfuerzo.

Aunque la peleó casi once años para poder firmar su primer contrato con el Lobo de La Plata, no pudo cumplir el objetivo y tuvo que cambiar el rumbo hasta que aparezcan nuevas oportunidades.

Si bien anduvo un tiempo por la Liga Marplatense, no se quedó de brazos cruzados. "Llegué a Unión por medio de un contacto con mi representante. Les gustó mi perfil como jugador y me vine, vine como central izquierdo y terminé jugando acá de lateral", relató Lautaro a Tiempo de San Juan. Además, aseguró que no conocía San Juan y que se tuvo que adaptar rápido al calor de la provincia: "No conocía, y la verdad que me llevé una una linda sorpresa todo lo que es el tema de la pasión, la gente. Me hicieron sentir muy cómodo y me encontré con un equipo muy unido, que trataba siempre de levantar el compañero que tenía al lado. También me tuve que acostumbrar al tema del clima, nunca estuve acostumbrado a jugar con tanto calor y la verdad que fue la primera semana me costó y ya la segunda me fui adaptando un poco más".

Si bien lleva poco tiempo en San Juan, Lautaro Lorenzo ya disputó dos partidos oficiales con el Azul y fue de la mejor manera: le tocó 'mojar' y ya se ganó el corazón del hincha, que el lunes en la victoria frente a Marquesado se ganó la ovación de todo el Estadio 12 de octubre.

La gente me hizo sentir muy bien. No pararon de alentar en ningún momento y eso es algo impagable y eso es un plus para hacer sentir la localía, que muchas veces te ayuda a ganar los partidos La gente me hizo sentir muy bien. No pararon de alentar en ningún momento y eso es algo impagable y eso es un plus para hacer sentir la localía, que muchas veces te ayuda a ganar los partidos

"Tuve la suerte del otro día que me vinieron a ver mis viejos y les pude dedicar el gol. Es algo muy lindo que la gente me haya recibido de esa manera, que me aplaudieran cuando salí y es algo impagable", dijo Laulo, sobre el debut goleador en Unión de Villa Krause.

Por último, el defensor habló sobre el presente de Unión: "Tratamos de entrenar día a día para que las cosas vayan saliendo bien y no pensar no pensar tanto en el futuro. Que las cosas se vayan dando solas".

Los dos goles que marcó Lautaro Lorenzo con la camiseta del Unión:

-De cabeza para ganar en las alturas en la Rinconada: puso el 1-1 frente a Atenas. Esa tarde, el Azul se hizo fuerte en la casa del Mirasol y se impuso 3-2.

-en modo goleador para el triunfo agónico: un centro casi pasado, cabezazo del delantero que la mete al medio para que aparezca el jugador de La Plata y defina con una bomba para la victoria 2-1 frente a Marquesado, por la quinta fecha del Torneo Regional Amateur.

