Dejó la escuela por el ciclismo y vendió su bici cuando el bolsillo apretaba: Emi Contreras, el dueño del trono en el Panamericano

El "Gringo" siempre supo que su amor para siempre iba a ser la bici, desde chiquito, cuando sus papás lo llevaban a rodar por las calles hasta que se cansara, tenía tan solo 3 años y ya era un fanático del pedal : "En ciclismo empecé de nene, después dejé porque era muy chico, no sabía lo que quería. Jugué a la pelota un tiempo, pero después a los 14 años volví otra vez con el ciclismo y de ahí no lo dejé más", relató el deportista sanjuanino.

Emiliano siempre apostó a sus sueños. Cuando era un pibe y cursaba, tuvo que decidir, los estudios o el ciclismo, el corazón pudo más y se fue con lo que más lo volvía loco: "Yo no terminé el colegio porque cuando estaba en 3° de la secundaria se me presentó una oportunidad para viajar a Italia con la Selección Argentina y fueron dos años que perdí de estudio por estar ahí. Nunca mas retome".

Desde ese momento el lazo que lo unía con la bicicleta se volvía más fuerte. Siempre le costó, como a todos, pero se formó de niño y fue adquiriendo de las andanzas de los más grandes, los que lo rodeaban. Lo que empezó a ganar mientras se profesionalizaba no era mucho, pero le servía para motivarlo y seguir metiéndole fichas en un deporte que tanto amaba: "En el primer equipo que estuve me empezaron a pagar, no era mucho pero me pagaban. Y de ahí empecé a sumar experiencia, kilómetros, hasta que pase a la categoría Sub23, donde yo ya podía competir en la mayoría de las carreras. Recién ahí me empezaron a pagar más y ahora que estoy en Elite es un sueldo mejor. Es común, como cualquier trabajador".

Tenía un sueldito en el ciclismo pero al comienzo fue duro. No le alcanzaba. Ni hablar de cómo fueron sus días en pandemia, a él también le pesó, como a todos: "Fue un año muy crítico en el que estuve a punto de dejar la bici por problemas económicos de la empresa que corría que no nos podían pagar todo el sueldo, y ahí tuve que salir a trabajar todo el día y ya era otra clase de vida la que tenia. Estuve muy cerquita de colgar los guantes, como quien dice".

Debido a todo eso, el "Gringo" se vio obligado a vender -quizás- lo más preciado que tenía, su bicicleta: "No era una gran bici, pero por problemas económicos la tuve que vender". Una vez que la tormenta pasó, el pedalero sanjuanino retomó a la actividad pero sin bicicleta de ruta, entonces el equipo le prestó una para que se pueda poner en forma y salir a prepararse: "La bici que tengo es la del equipo. Me prestaron, entrenaba y corría en esta. Hasta ahora no me la han pedido, pero cuando me la pidan me quedo sin nada. La bici está a mi medida, pero yo me tuve que adaptar a la bici, no me costo mucho. Y estamos, con bici prestada", afirmó entre risas a Tiempo.

Hace algunas horas se alzó a lo más alto del podio y conquistó la de oro en nada más y nada menos que en un Panamericano, donde participaron más de 20 países. Emi Contreras llegó primero en la última etapa junto a sus perseguidores de Ecuador y Uruguay. Medalla dorada y el trono de América: "Cuando llegué a mi casa me estaban esperando todos, también estaban mis dos abuelas, Juana (la mamá de su madre) y Lucía (la mamá de su padre). Gane o pierda siempre me recibieron como ayer, me llenaban de besos, me abrazaban, llorábamos todos. Les regalé el ramo de flores que me dieron y se les cayeron las lágrimas, estaban re contentas. Siguieron la carrera por la radio, no van porque se ponen muy nerviosas".

Cuando le tocó definirse, Emi dijo: "Siempre fui humilde, nunca me gustó estar molestando a alguien, para nada. No soy de ese estilo. Si bien por ahí el ciclista vive un poco también del Marketing pero a mi no me gusta llamar la atención. Me gusta hacer las cosas en silencio, y si sale, sale, y si no, lo volvemos a intentar la carrera que viene. No soy mucho de estar siendo fanfarrón. Soy sencillo".

