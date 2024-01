Dejó el fútbol europeo para jugar el Regional con Colón y ahora fichó para un equipo de Primera

image.png

Antes de llegar a San Juan, Ivo tenía la posibilidad de jugar para un equipo de Primera División, pero por una cuestión de tiempo y de contrato no lo pudo hacer. Por eso, para no estar parado hasta enero de 2024, se animó a desafiar al aguerrido ascenso argentino: el Torneo Regional Amateur. De la mano de Colón Junior, Ivo Pohmajevic vivió su primera experiencia en la sacrificada categoría que juntó desde el inicio a unos 331 equipos de todo el país.

"Tenía en claro que si no era Primera División o la B, quedaba el Regional Amateur para poder terminar el año. Y aquí estoy ahora, en Colón, mentalizado en lo que viene. Por más que haya estado mucho tiempo en Europa, no soy europeo. Soy sanjuanino y sé cómo son las cosas acá. No he jugado en el ascenso, pero sé cómo es todo. Yo estoy agradecido con Colón, por la oportunidad. No importan las circunstancias, yo voy a dar lo mejor. Sé que esta experiencia me va a servir", confesó el jugador en su llegada a la provincia. Después, por circunstancias del fútbol, el Merengue quedó eliminado y no pudo conseguir el pase a la segunda fase del campeonato.

Ivo no vive en San Juan desde hace nueve años. Tenía 11 años cuando viajó a Buenos Aires para instalarse en la pensión de Lanús. En el Granate pasó varios años, siendo figura y promesa de las categorías inferiores. Su rendimiento hizo que un gigante italiano pusiera los ojos en él: "En San Juan había jugado en Siux, pero de grande no. Después di el salto a Lanús de muy chico, tras quedar en una prueba que se hizo en San Juan. Ya cuando tenía 15 llegó la oferta de la Sampdoria y me fui a Europa. Fue lo mejor que me pasó, me sirvió mucho como experiencia. Allí estuve en Reserva y entrené varias veces con el plantel profesional, que tenía a Fabio Quagliarella y Gonzalo Maroni".