Dejó el fútbol para acompañar a su madre, fue formador de varios pibes y sueña con volver a dirigir

Ya se cumplió un año. Héctor Naveda no se alejó de San Martín porque sí, sino porque tomó el camino del amor hacia su madre Ismelda de 86 años, que en ese momento no la estaba pasando bien: "Dejé el club por mi mamá que se enfermó y quedó postrada en una cama. Fue la mejor decisión, yo quería estar todos los días con ella. Ella no sabe ni que estamos, pero nosotros estamos a su lado", remarcó sobre su salida del club verdinegro.

En el club de Concepción estuvo 20 años, vio pasar procesos, muchos técnicos y jugadores como Emmanuel Más, Matías Giménez, Francisco Álvarez, Nicolás Pelaitay, Franco Aguirre... ¡y hasta fue coordinador! Una palabra muy grande y de acompañamiento a los chicos, que lo ven como un referente e ícono de resiliencia.

Despues de un año vacío de fútbol y que priorizó estar cerca de su madre, el 'Negro está renovado y con muchas pilas de tener una segunda oportunidad en el club de Concepción: "Fue un año de charlas y clínicas. San Martín es mi prioridad, lo mío es dirigir y los pergaminos que tenía era el que quería. No me he retirado del fútbol y en el 2024 haber tomado esa elección de mi madre fue la mejor", aseguró.

Recibí propuestas para la Local con dos equipos que en su momento no tenían técnico, pero mi primera opción siempre es San Martín, son 20 años...

Héctor Naveda sanó un poco las heridas de Malvinas con el fútbol: "Es mi pasión, es parte de mi vida y lo hago hace 38 años. Todavía lo puedo seguir haciendo a la edad que tengo, dicen que soy viejo y todas las mañanas me meto tres cachetadas al viejo para que no se meta adentro... tenés que ser buena gente, así le llegás a cualquiera", manifestó.

Lo mejor que me dieron mis jugadores es el respeto. Cuando cumplo años veo mensajes de muchos ex jugadores de diferentes edades que me agradecen y eso es muy fuerte, esos son mis logros

Para este año que comenzó, Héctor Naveda tiene un deseo muy grande y es el volver a San Martín, ya sea como DT o coordinador, pero volver al fin; regresar a ese lugar donde sin duda amó la vida. ¿Se dará?