Decepción, amargura y esperanza para el sábado: así vivieron los sanjuaninos el debut de Argentina

Los sanjuaninos opinan luego del resultado Argentina vs Arabia

Muchos coincidieron en la sobre confianza del equipo nacional y la subestimación que hubo hacia Arabia. “Se confiaron bastante”, dijo Paula. También opinaron sobre la forma en la que se paró el equipo, señalando que los cambios llegaron tarde.

Quien se animó a dar una mirada más amplia fue Franco Roca. “Hoy en día la Selección mostró un medio campo muy desarmado, los extremos muy desorganizados. Di María quería hacer la misma jugada que hizo desde los primeros 15 minutos hasta el final del juego. Messi no podía conectar. Lautaro Martínez fue un jugador muy desordenado en el partido de hoy. Con Julián Álvarez nos dimos cuenta que todavía es un jugador que está bien planteado, bien enfocado en el fútbol europeo, pero no puede terminar de definirse en el perfil mundialista. Para el sábado no deben cometer los errores que cometieron hoy, no subestimar al equipo rival. Plantear una buena forma de juego que no sea solo defensiva, si vamos a seguir con la misma jugada no vamos a llegar a ningún lado. Hay que dejar de querer seguir cuidando a los jugadores, estamos jugando un mundial. Venimos con las expectativas muy altas, pero de que nos sirve si no vamos a dar el máximo en la competencia más importante y donde nos venimos preparando”.

Para el sábado, ante México, se reparten las opiniones. Las esperanzas se renuevan, mientras otros prefieren ser cautelosos con las expectativas. Que Argentina gane es lo que todos esperan, pero esta altura parece que falta una eternidad para el encuentro del 26 de noviembre a las 16 horas. “Hay que tener mucha fe al equipo, alentar, esperar que todo vaya lo mejor posible”.