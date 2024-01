De Puyuta a un exótico destino italiano: el nuevo desafío del sanjuanino Agustín Torres

"Jugar en Europa fue un sueño que tenía desde chico con un amigo. El año pasado se nos ocurrió la idea de hacer un video deportivo y mandarlo a varios clubes, y tuvimos la suerte de que nos fiche el mismo club. Creo que esta oportunidad me va a dar experiencia y madurez en muchos aspectos de mi vida", comentó el futbolista a Tiempo de San Juan .

maida.jpg Maida (es una localidad de la provincia italiana de Catanzaro, región de Calabria en el sur del país.

El Maida milita en la Promozione, una liga compuesta por 53 regiones y unos 866 equipos. El club, al igual que sus rivales, busca el ascenso a la categoría denominada Eccellenza, de la que participan un poco más de 400 equipos: "Este es un club nuevo que está dando sus primeros pasos en el fútbol de Italia, con un buen proyecto a futuro. Actualmente jugamos la Promozione y estamos ubicados en la tercera posición de la tabla".

El club que ahora representa el ex Sportivo Desamparados lleva el mismo nombre que la localidad en donde está ubicado, que es Maida. La misma está construida en una colina, donde viven unos 4.600 habitantes: la mayoría de ellos trabajan en las plantaciones de olivos, cítricos y kiwi.

agustin.jpg

¿Qué jugador de fútbol sanjuanino no sueña con jugar en el Viejo Continente o escalar en el fútbol Yo estoy muy feliz y trato de hacer las cosas lo mejor que pueda porque sé que puede cambiar mi vida y la de mi familia.

Pero no está solo. Lo acompaña Santiago Tello, otro pibe surgido de la cantera de Sportivo Desamparados que integra el Atlético Maida: "Él pudo venir en mayo de 2023, cuando empezó la temporada. Yo por temas de papeles no pude venir en ese tiempo, pero sí pude hacerlo en diciembre, para estar en la segunda parte del torneo. Ya llevo un par de semanas y poco a poco me voy adaptando, entendiendo también un poco el idioma".

fgdgdg.jpg En su debut, el Maida cayó 4-2 frente a Capo Vaticano. Pese al resultado, Agustín fue vital en los dos goles de su equipo: en el primero asistió y en el segundo convirtió.

Agustín tiene 24 años y de chiquito juega al fútbol. Se formó prácticamente en Puyuta, pero cuando integraba la 5ta división tuvo que colgar los botines por temas de estudios. En 2022 volvió a las canchas de la mano de Marquesado, después de que varios clubes le cerraron las puertas. En el club de Rivadavia arrancó en Cuarta y por sus buenas actuaciones, pronto hizo su debut en Primera con Eduardo Magallanes como DT.

Como delantero un jugador que gusta mucho es Julián Álvarez. Y tuve la suerte de compartir plantel con Silvio Prieto, que es un jugador que siempre admiré y aprendí mucho.

Luego regresó a Desamparados, siendo protagonista y uno de los goleadores del plantel de la Local, además de integrar el equipo que disputó el Regional Amateur. "Se va a extrañar mucho el fútbol sanjuanino, en particular la pasión y la manera en la que se vive el fútbol en nuestra provincia. Si bien estuve cómodo en los clubes en los que estuve, siempre me cumplieron, tomé la decisión de emigrar para cumplir un sueño y sumar experiencia, además de la situación económica del país. Mi familia por suerte me banca en todas las decisiones", señaló.