De niño jugaba a ser relator y ahora cubrirá a Argentina en la final del Mundial

A los cinco años ya coleccionaba las figuritas de Panini, pero no para pegarlas en el álbum como tradicionalmente se hace. Llegaba a juntar diez o más para simular un partido de fútbol con una moneda como pelota. Lo especial que realmente tenía aquel juego que él mismo creó era el relato que le agregaba para darle más emoción. "Creo que el relato y el periodismo viene desde chiquito. Estaban las figuritas, pero cuando jugábamos a la play con mis amigos yo estaba a un costado relatando los partidos", cuenta Rodrigo Nacif.

"Estuve en el Mundial de Rusia, pero no estaba acreditado. Fui como hincha e hice toda la fase de grupos. Ahora en Qatar decidí ir por todo el Mundial. Empecé el proceso de acreditación en marzo y un mes antes de la competencia me confirmaron. Estoy feliz. Que dos pasiones como el periodismo y el fútbol se me junten es algo increíble", asegura Rodrigo.

El periodista sanjuanino está desde mediados de noviembre en Qatar. Es el único acreditado por FIFA para el evento mundialista y de hecho ha visto a la Selección Argentina en cinco de los seis partidos que ha disputado hasta el momento en el Mundial: sólo faltó contra Arabia Saudita, el único rival que pudo superar a la selección de Lionel Scaloni.

"Llegamos para cambiar la suerte de Argentina. Estuvimos en todos los partidos de la selección e incluso pude ver otros. En total, ya vi 25 partidos de todo el Mundial. Todo esto es una locura, sobre todo porque nunca imaginé estar tan cerquita de periodistas a los que admiro. Estar a la par de gigantes y poder charlar o comentar un partido con ellos es increíble. También estar cerca de los jugadores, el poder hacerle una pregunta a Messi o a Julián Álvarez es inolvidable. Todavía no tomo dimensión de esto, quizás más adelante sí", expresa.

A la familia se la extraña, pero ellos bancan y saben de la satisfacción que tengo de poder disfrutar de dos pasiones.

Rodrigo está en Qatar junto a colegas de otras provincias. Cree que son entre 500 y 600 los periodistas argentinos acreditados en Qatar; él es el único de todo San Juan. "Es fácil movilizarse acá. Tenés el metro gratis y las distancias son cortas. Además hay colectivos para la prensa, para que se trasladen de un lado para otro", agrega.

El sanjuanino, quien cubre el Mundial para Sanjuandeportes.com y Radio Sports, dice que hay demasiada expectativas en las calles de Doha previo a la final con Francia. Asegura que la mitad de hinchas albicelestes no son argentinos, sino de países como Bangladesh e India. Sobre el partido, un poco de cautela.

"Vivir la final del mundo será increíble. Después, el resultado es anécdotico. Es un placer ya estar, estamos a un pasito de hacer historia y poder contarles todo esto a los sanjuaninos. Ojalá que se dé. Salvo los franceses o algún español, todo el mundo alienta a la Selección Argentina, todo el mundo quiere la foto de Messi campeón del mundo", cierra.