De la montaña al pelotón grande: Mauro Berrocal, su incursión en el ciclismo de ruta y ¿si lo llaman para quedarse?

Ciclista, pero de montaña. Multicampeón y máximo exponente de la disciplina en San Juan. Ahora en otro rol, el de "rutero", Mauro Berrocal sorprendió a todos en Pocito al disputar el Circuito Apertura de la Temporada de Ruta. Después de consagrarse campeón sudamericano en MTB, el deportista sanjuanino colgó por un rato las ruedas gordas para animarse al pelotón grande. Y no defraudó: metió fuga y cuarto puesto, y ahora no descarta sumarse a una escuadra para disputar el calendario completo con Vuelta a San Juan Incluida.

9d98aec9-efc6-4d87-8b86-31693320aedd.jfif

La propuesta llegó en el cierre de su actividad deportiva del 2024, después de un año cargado de competencias en mountain bike y de grandes resultados (se consagró campeón argentino en Master A en San Luis, campeón argentino XCO ((cross country olímpico), campeón sudamericano XCO en Balcarce y obtuvo el tercer puesto sudamericano en XCC). Si bien ya venía corriendo en el ciclismo libre, lo del fin de semana pasado fue una apuesta mucho más ambiciosa, demostrando también su capacidad para adaptarse a nuevas disciplinas y niveles de competencia.

Hacía más de diez años que no competía en el ciclismo élite de la provincia. Recordó su pasó por el equipo joven de Palmar del Lago y algunos que otros criterium disputados en el invierno y que formaron parte de su preparación para el MTB.

En este contexto, no le cerró las puertas a continuar un calendario rutero que recién inicia. "Nunca hice una temporada completa. No le cierro las puertas a hacerlo; estoy abierto a propuestas y no lo descarto. En el pelotón me conocen, y creo que la mayor diferencia entre el ciclismo de ruta y el mountain bike es la cantidad de horas de preparación. Aun así, estoy haciendo un buen nivel. Ser campeón sudamericano en mountain bike me dio el ritmo necesario para animarme a la ruta", apuntó.

9d98aec9-efc6-4d87-8b86-31693320aedd.jfif

El ciclista sanjuanino también resaltó los aspectos tácticos del ciclismo de ruta, que considera un desafío interesante: "El mountain bike es un 80% entrenamiento en ruta, pero competir en ruta es diferente. Me motivó la posibilidad de correr en equipo y encontrar una dinámica más estratégica. En el mountain bike, uno depende de su propio ritmo, pero en la ruta hay que pensar y planificar en grupo. Eso lo hace especial. Además, noto una mayor cantidad de público y fanatismo, lo que carga de energía cuando te pones en la línea de largada".

Con un pie en la montaña y otro en la ruta, Berrocal va demostrando que su pasión por el ciclismo no tiene límites ni categorías.