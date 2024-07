Darío Benedetto se desvinculó de Boca Juniors: el mensaje del Pipa y sus posibles destinos

Consenso entre Boca y el delantero

La decisión, según le confirmaron a Infobae, fue consensuada y comenzó a madurar luego del cortocircuito que tuvo el delantero con el entrenador Diego Martínez, quien lo marginó del equipo el tras el festejo del cumpleaños del jugador en la previa a un encuentro de la Liga Profesional ante Central Córdoba en Santiago del Estero. “Noches alegres, mañanas tristes”, fue la frase del Pipa un viernes por la mañana (luego de festejar su cumpleaños el jueves por la noche), en el consultorio kinesiológico de Ezeiza, en medio de la preparación del encuentro del día domingo con los santiagueños. Para el DT fue la gota que rebalsó el vaso.

“Hoy me despido del mejor club del mundo, el club de mis sueños”, fue una de las líneas de la carta de despedida que el delantero de 34 años publicó en sus historias de Instagram. Benedetto jugó su último partido formal con la camiseta azul y oro el pasado 21 de abril cuando ingresó en el segundo tiempo del triunfo 3-2 sobre River Plate en el Superclásico que se disputó en Córdoba, correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Desde entonces, estuvo en el banco de suplentes contra Fortaleza de Brasil por Copa Sudamericana, frente a Estudiantes de La Plata en las semifinales de la Copa de la Liga y nuevamente contra el conjunto brasileño por el certamen internacional, pero en ninguno de los casos sumó minutos. La última titularidad la había registrado el 3 de abril cuando el equipo visitó a Nacional Potosí de Bolivia por la Sudamericana y para localizar su último tanto en el club hay que remontarse a inicios de febrero cuando le marcó a Tigre en Victoria en el triunfo 2-0 por el torneo local. Cerró este segundo ciclo con 18 goles y 6 asistencias en 68 juegos que disputó.

El Pipa había tenido una primera estadía en la institución entre mediados del 2016 y 2019, cuando arribó desde América de México y se convirtió en uno de los jugadores favoritos de los fanáticos. Durante esa etapa, incluso, sumó minutos con la selección argentina bajo el mandato de Jorge Sampaoli e incluso fue parte de un partido en el inicio del ciclo de Lionel Scaloni en marzo del 2019 ante Venezuela.

El salto al fútbol francés para militar con la indumentaria del Olympique Marsella lo mantuvo en Europa hasta mediados del 2022, ya que sumó también un breve paso por el Elche de España, club del que también compró acciones. De regreso a Boca, institución en la que más partidos disputó en su carrera (171 con 71 goles y 19 asistencias), las cosas no marcharon de la mejor manera y el Pipa protagonizó algunas situaciones polémicas y escandalosas que lo fueron corriendo del equipo titular.

Ya con Edinson Cavani y Miguel Merentiel en alto nivel dentro del plantel profesional, Benedetto perdió consideración en el ciclo de Jorge Almirón, algo que se potenció desde el arribo de Diego Martínez, quien le bajó definitivamente el pulgar tras su último cumpleaños el 17 de mayo pasado, en vísperas de un partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero para el que no fue convocado.

¿Cuál será el destino del centrodelantero de 34 años? Todo hace indicar que desembarcará en la MLS, aunque también cuenta con chances de retornar a la liga mexicana y en este mercado mostró interés Nacional de Montevideo (jugará octavos de final de Copa Libertadores ante San Pablo). Lo seguro es que no se sumará a ningún equipo del fútbol argentino ya que en más de una ocasión aclaró que no tenía intenciones de vestir otra camiseta que no sea la azul y oro en el país.

El mensaje de despedida de Darío Benedetto