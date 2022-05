Cuartos de la Copa LPF: fechas, horas y sedes

PUBLICIDAD

Los cruces se terminarán de conformar el miércoles 11. Estudiantes de La Plata recibirá en su casa desde las 19.15 a Argentinos Juniors y el segundo turno será par el encuentro que protagonizará River Plate ante Tigre en el Estadio Monumental desde las 21.30.

“Los Cuartos de Final de la Copa LPF se jugarán a un solo partido, en cancha del mejor ubicado. De estar igualados al término del tiempo reglamentario, se definirán por penales”, aclaró el comunicado que emitió la Liga Profesional.

Casi al mismo tiempo que se dio a conocer la programación desde la Liga Profesional, el presidente de Defensa, Diego Lemme, realizó una entrevista con el canal TyC Sports advirtiendo que no se presentarían ante Boca: “Lo que se quedó en el zoom era que iban a ratificar los tres partidos y que iba a quedar en suspenso Boca-Defensa. Se está buscando la posibilidad de encontrarle la vuelta al cambio de día. Acá se aprobó por reglamento el miércoles 11, no el día 10″.

El elenco de Florencio Varela superó 1-0 a Patronato durante la tarde del domingo y se adueñó de la tercera colocación de la Zona A detrás de Racing Club y River Plate. Su choque por un lugar en semifinales será como visitante ante Boca Juniors, que disputó su último partido ante Tigre el sábado por la tarde sin presión porque llegó con la clasificación asegurada.

“El descanso es necesario. No es lo mismo un día menos que un día más. No puede ser que no se pueda programar dos partidos en el mismo día y con horas de separación. Defensa está con la postura de no jugar. No sé cómo se resuelve. Están intentando de buscar un espacio en un calendario que nos hizo jugar 11 partidos en cuarenta días”, insistió Lemme.

Desde su cuenta de Twitter, el director ejecutivo del Comité de Seguridad del Fútbol, Guillermo Madero, también se expresó: “No podemos cambiar toda la planificación en 24 horas por un pedido de un club, menos poner en riesgo a los vecinos. Tenemos una responsabilidad y es la responsabilidad de hacer las cosas bien”.

LA AGENDA DE PARTIDOS DE LA COPA LPF

Martes 10 de mayo

19.15 Racing (1º de la Zona A) – Aldosivi (4º de la Zona B)

21.30 Boca (2º de la Zona B) – Defensa y Justicia (3º de la Zona A)

Miércoles 11 de mayo

19.15 Estudiantes (1º de la Zona B) – Argentinos (4º de la Zona A)

21.30 River (2º de la Zona A) – Tigre (3º de la Zona B)