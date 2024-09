Cristian Medina, el nuevo volante de José Mourinho

"Si no me voy ahora, no me voy más”, fue la frase con aroma a despedida que le lanzó durante un entrenamiento Medina a Miguel Merentiel, en una conversación privada que se hizo pública a través de las redes sociales de Boca. "Tengo que firmar un contrato de por vida", decía el pibe, en ese incómodo intercambio que nadie del club logró aclarar.

Además de cerrar los números de la transferencia y lograr que Medina se quede hasta diciembre, vale destacar también que el chico nacido en Moreno, en el oeste del conurbano bonaerense, firmará un contrato de 5 años con uno de los grandes del fútbol turco, dirigido desde esta temporada por José Mourinho.

De acuerdo a lo que informan desde las oficinas de la Bombonera, el futbolista de 22 años, que jugó los Juegos Olímpicos con la Selección Argentina, será transferido por un monto total de 10 millones de dólares, que podrían llegar a 15, y una plusvalía del 20 por ciento en caso de dar el salto hacia otro club.

Las salidas de Boca

Su salida de Boca en este mercado de pases se suma a las del defensor central Aaron Anselmino al Chelsea de Inglaterra, Luca Langoni a los New England Revolution de la MLS y Ezequiel Fernández, que pagó su cláusula de rescisión a para partir al Al Qadisiya del fútbol árabe. Eso sí, tanto Medina como Anselmino seguirán jugando en lo que queda del año.

Si se contabilizan los 10 millones que dejó Valentín Barco en enero, también activando la cláusula de rescisión para irse al Brighton, las inferiores de Boca vienen dejando casi 70 millones de dólares para las arcas del club presidido por Juan Román Riquelme.

FUENTE: Clarín