Escándalo en Boca: filtraron un video de Cristian Medina confesándole sobre su futuro a Merentiel

La primera fue del Fenerbahçe de Turquía, actualmente dirigido por el portugués Mourinho. La misma fue por 11 millones de dólares los cuales al Consejo de Fútbol le parecieron insuficientes. Luego, fue la Fiorentina de Italia la que ofertó, en este caso por 14 millones de dólares. El resultado en Boca fue el mismo. La cláusula de recisión del futbolista es de 15 millones pero sobre el cierre del mercado se eleva a 20, como sucedió con Equi Fernández.

En el medio de la incertidumbre por su posible salida, este lunes se viralizó en las redes sociales un video suyo en el que se lo ve hablando con Miguel Merentiel en medio de una práctica, justamente de una posible salida. "Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida", se lo escucha decir.

En lo que va de la temporada, Medina ha sumado 1.846' minutos distribuidos en los 23 partidos de Copa de la Liga, Liga Profesional, Copa Argentina y Sudamericana. Convirtió 3 goles y brindó 3 asistencias. Durante toda su estadía en Boca, donde debutó a los 18 años, el futbolista ya cumplió 153 partidos en los que anotó 9 goles y firmó 11 asistencias.

El video de la charla de Medina con Merentiel sobre su futuro