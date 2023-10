Conmoción en River: falleció el preparador físico del plantel Diego Riberi

Desde el club emitieron un comunicado a través de las redes oficiales y de la página web, con la tristeza del caso: "El Club Atlético River Plate y toda su Comisión Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Diego Riberi, preparador físico del plantel profesional, y acompaña a sus familiares y seres queridos en estos momentos de dolor", pusieron. Rápidamente se llenó de miles de comentarios de hinchas apenados por la situación, que recordaban haberlo visto con la copa en sus manos.

Armenio había sido el primero en dar a conocer la noticia mediante un posteo en sus redes: “Esas noticias que nunca querrías difundir… Nos dejó un gran ser humano, excelente profesional. Uno de los profes de nuestro último equipo campeón, que formó parte del cuerpo técnico de Martín Demichelis. Acompañamos a su familia en este duro momento. Q.E.P.D Diego Riberi”, fue el mensaje.

El 28 de julio, luego del 2-1 a Racing por la última fecha del torneo, quedará para siempre en su recuerdo y en el de su familia: cuando Enzo, en un gran gesto de liderazgo, le dio el trofeo de la LPF para que lo levantara, no pudo contener las lágrimas. Los jugadores ya sabían de su delicado estado de salud y eso le dio fuerzas: “Es indescriptible, no tengo palabras para describir esta situación. Estaré eternamente agradecido por el gesto del capitán y de todos. River es una familia y se transmite día a día, con el momento que me toca pasar a mí realmente se nota”, decía en aquel momento.