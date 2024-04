Condenaron a un año de prisión a Jorge Martínez, ex DT de Boca, por abuso sexual a una empleada del club

Este miércoles temprano se habían llegado adelante los alegatos de las partes y, tras un cuarto intermedio se conoció el veredicto final. Anteriormente, el fiscal que investigó la denuncia de la mujer había pedido tres años de prisión para el exfutbolista de 50 años, quien permanecerá en libertad pese a la condena siempre y cuando cumpla una serie de reglas.

Después de que se rechazara el pedido de recusación realizado por la defensa de Martínez, quien había elevado un pedido de nulidad por presuntas "irregularidades tendenciosas" de parte del magistrado del Poder Judicial de la Nación (el abogado del acusado, Ángel Romero, declaró que actuó como una especie de fiscal en el caso y que realizó "preguntas inducidas y tendenciosas" a los testigos), finalmente el proceso continuó de acuerdo a lo estipulado este miércoles.

Según Marco, quien presentó la denuncia el 7 de marzo del 2023 luego de una serie de actitudes agraviantes por parte del entonces director técnico del femenino, Bermúdez y Delgado "sabían que el abuso sexual era real", pero nunca tomaron ningún tipo de medidas. De hecho, no avalaron la postura de la denunciante en sus declaraciones y hoy el juez los acusó de falso testimonio y se los investigará.

"Todos me escucharon y me prometieron que iban a buscarle una solución a esto, pero no cambió nada. En ningún momento se comunicaron conmigo, ni siquiera para preguntarme cómo estoy. Mi teléfono es el mismo de toda la vida. Cuando hablé con Bermúdez, me dijo que si pasaba algo más lo llame y jamás me volvió a atender", señaló en una entrevista con La Nación.