Con Emmanuel Mas, la Lepra mendocina consiguió el pase a la siguiente fase de la Copa Argentina

En un primer tiempo flojísimo de ambos equipos, Independiente Rivadavia, que viene de golear a River 4-0 en un amistoso, tuvo una jugada que casi no tuvo peligro para Argentino de Quilmes, ya que Francisco Petrasso conectó un cabezazo muy débil en el área rival y Alejo Tello no tuvo inconvenientes en contener el balón. Fabrizio Sartori también tuvo una parecida vía aérea. Pasada la media hora de juego, el Mate tuvo su primer acercamiento tras una recuperación en el círculo central de José García que la tocó con Álvaro López, quien habilitó a Javier Martínez, pero ni siquiera llegó a controlar debido al achique de Tello que salió alto a despejar la pelota. En un juego muy pobre, no hubieron más acciones de gol durante la primera parte.