Con Candelaria Herrera, Las Panteras inician el sueño olímpico en Tokio

Este sábado por la madrugada desde las 4 am Argentina debutará frente a Brasil. Todos los partidos serán transmitidos por ESPN y Star Plus.

Fixture Preolímpico

Sábado 16/9 – 4 am ARG vs BRA

Domingo 17/9 – 7.25 am ARG vs JAP

Lunes 18/9 – 22 hs ARG vs BEL

Miércoles 20/9 – 1 am ARG vs TUR

Jueves 21/9 – 22 hs ARG vs PUR

Sábado 23/9 – 1 am ARG vs BUL

Domingo 24/9 – 1 am ARG vs PER