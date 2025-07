¿Cómo quiere Riquelme reestructurar la cúpula del fútbol profesional de Boca?: los nombres de peso que suenan

La primera decisión fuerte que tomó Román es la de crear la figura del mánager -un puesto que alguna vez ocupó Carlos Bianchi- para ser el interlocutor entre la presidencia y los jugadores. Y a su vez, darles otras funciones a Marcelo Delgado, Raúl Cascini y Mauricio Serna. Aunque tampoco se descarta que dejen de formar parte de la estructura oficial del club. Sorprendió -por ejemplo- que Chicho no asistiera al asado que organizó Riquelme en la noche del miércoles en el predio de Ezeiza con los entrenadores de las divisiones juveniles. Es cierto que el colombiano tenía un compromiso familiar, pero también que no recibió el mensajito con la invitación al ágape.

Diferente es la situación del Mosquito Cascini, "el que más labura", según cuentan desde el predio. Para el ex volante central habría nuevas funciones. Mientras tanto, se espera por la llegada del nuevo mánager, aunque por ahora no habrá grandes anuncios y no será una situación que se resolverá rápido.

El primer candidato es Carlos Fernando Navarro Montoya. El ex arquero se alejó de su función como panelista de TV. Según declaró, por "opinar bien de la gestión de Riquelme" en Boca. Y su figura en el club impone respeto. Pero no es el único.

José Pekerman es un viejo conocido de Riquelme y ya había sonado su nombre para ser el entrenador del equipo. El ex entrenador de la Selección Argentina y de Colombia, entre otros, podría aportar su mirada paternalista para que los jugadores tengan una referencia clara y llegada al presidente. También se puso en carpeta el nombre del Beto Márcico, pero corre desde atrás.

Mientras tanto, Riquelme lleva adelante otra reestructuración que es la del plantel. Para eso será clave lo que ocurra con Marcos Rojo. El capitán tiene ascendencia en el grupo y hay una interna entre los que le son leales a Rojo y acusan a otros de ser "buchones" de los dirigentes. Entonces, para descomprimir también el malestar entre los futbolistas, negociarán la rescisión del contrato del ex Manchester United.

Este jueves, Rojo, Marcelo Saracchi y Cristian Lema, los tres borrados por Miguel Russo, se presentaron en el predio de Ezeiza a las 11 (el plantel estaba citado a las 10) para entrenarse en una cancha aparte con un preparador físico.

FUENTE: Clarín