Colo Barco, otra vez en el ojo del técnico de Sevilla: habló de su futuro y pidió un reemplazo

"Está buscando una salida, pero no se sabe cuándo va a llegar", reconoció el entrenador después de que el defensor de 20 años estuviera a un paso de ser refuerzo de Porto, pero luego se cayera su llegada porque hubo un cambio de DT (asumió el argentino Martín Anselmi).

A su vez, tan claro quedó que no será tenido en cuenta que García Pimienta incluso aprovechó para presionar a la dirigencia del club y señaló: "Para mí sería bastante importante que lleguase un lateral izquierdo porque el equipo lo necesita".

Cabe remarcar que hace un tiempo, cuando se conoció que el nacido en 25 de Mayo no entraba en los planes, el técnico había expresado:"Es uno más del plantel. Tengo muchos, unos participan más y otros menos. Si no participa más es porque considero que hay dos compañeros que son más provechosos para el equipo (Pedrosa y Kike Salas). No tengo más que decir, cuando se abra el mercado sucederán cosas".