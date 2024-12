¿Qué pasa con el Colo Barco?: pocos minutos en Sevilla, declaraciones picantes del DT y un futuro incierto

Valentín Barco no continuará en Sevilla el año que viene y Brighton , dueño de su pase, ya habría comenzado negociaciones con Porto para conseguirle un nuevo club al jugador argentino.

La información de que Barco no seguirá en España la brindó la agencia EFE y no es de extrañar luego de las últimas declaraciones del entrenador de Sevilla, Xavier García Picante.

"Es uno más del plantel. Tengo muchos, unos participan más y otros menos. Si no participa más es porque considero que hay dos compañeros que son más provechosos para el equipo (Pedrosa y Kike Salas). No tengo más que decir, cuando se abra el mercado sucederán cosas", había expresado el técnico antes del partido con Real Madrid, en el que Barco no pudo participar por una lesión muscular.

Barco se fue de Boca al Brighton de la Premier League de manera conflictiva y a cambio de la cláusula de rescisión, y sin continuidad en el equipo de Inglaterra llegó a préstamo al Sevilla en agosto.

Su participación en el club andaluz fue de mayor a menor y en los últimos 10 partidos de La Liga apenas jugó 36 minutos, mientras que la última titularidad fue el pasado 5 de diciembre por la Copa del Rey, dando una asistencia en el triunfo por 3-1 ante Olot. Entre las dos competencias, el Colo jugó 465 minutos.

Porto aparece como futuro club para el Colo Barco:

Al mismo tiempo que se conoció en España que Sevilla y Brighton iban a cortar el préstamo de Barco, que tenía vínculo con los andaluces hasta junio del año que viene, comenzó a mencionarse la posibilidad de que su carrera continúe en Portugal.

Los medios lusos aseguran que el equipo de la Premier League y Porto están en conversaciones para que el ex Boca juegue a préstamo hasta el cierre de la temporada.

De confirmarse, Barco volvería a compartir plantel con Alan Varela, quien llegó a Porto a mediados del año pasado; mientras que el defensor Nehuén Pérez es otro futbolista argentino que cuenta el plantel.