Chiquito Romero y un regreso al arco que no convenció: ¿Gago puso en duda su titularidad en Boca?

Su vuelta tras los dos partidos de sanción por el altercado con los plateístas en la derrota ante River no fue el esperado. Sergio Romero fue titular en Boca ante Tigre en Victoria pero el 0-3 y algunas flojas reacciones volvieron a poner su titularidad en cuestión. Sobre eso se refirió Fernando Gago en conferencia de prensa, y es una incógnita quién será el arquero ante Gimnasia por Copa Argentina.

Desde la derrota superclásica, la figura de Leandro Brey ganó peso , sobre todo por sus buenas actuaciones ante Belgrano y Argentinos Juniors. La actualidad del pibe de 22 años oscila entre ser el arquero del futuro y el del presente, aunque en su debut como entrenador, Pintita apostó por la experiencia y la jerarquía de Chiquito . El siguiente capítulo de esta saga todavía no fue escrito.

Consultado sobre si le iba a respetar la titularidad a Romero ante Gimnasia, el DT respondió: "No, es partido a partido. Cada uno se gana el lugar en el equipo en el entrenamiento. Lo voy a decir siempre y siempre fue así. Trato de que todos tengan la mentalidad de que pueden jugar, y también se lo dije a los futbolistas, por eso lo repito acá, que el equipo que inició hoy no es el equipo que va a terminar, no es el equipo que va a jugar el próximo partido".

Así las cosas, el entrenador se comprometió públicamente a mantener en su puesto a los que mejor están. Este miércoles, por los cuartos de final de la Copa Argentina, Chiquito podría volver a tener una oportunidad. Sin embargo, a los 37 años, el crédito al histórico arquero de la Selección se le agota de a poco, sobre todo entre los hinchas, y otra mala noche podría hacerle perder el puesto con Brey. No es un detalle menor que el siguiente partido será el domingo ante Riestra en la Bombonera, con un ambiente que se le podría volver hostil.

Lo primero que hizo Gago en su arribo a Boca fue renovarle el crédito a todos los futbolistas del plantel. Chiquito Romero, por caso, volvió a jugar cuando se especulaba que podía irse del club sin volver a atajar oficialmente. Otro que volvió fue Marcos Rojo, e incluso Pol Fernández sumó minutos al ingresar desde el banco de suplentes por un errático Ignacio Miramón.

De a poco, y de acuerdo a lo que vea en cancha en la sucesión de partidos y entrenamientos, Pintita le terminará de dar forma a un equipo 100% propio, con el que intentará ir por la Copa Argentina y mejorar, no solo su rendimiento, sino su ubicación en la Tabla Anual.