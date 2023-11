"Chicho" Ramírez, el histórico que ganó todo jugando al fútbol

Nació en el corazón del barrio Kennedy y en medio de una familia numerosa: papá, mamá y 10 hermanos. Una infancia que se dio entre las trampas de la calle, pero siempre derechito por el camino correcto: "El fútbol me sacó de todo. Nosotros siempre fuimos una familia de pocos recursos e incluso casi todos hemos trabajado en la Feria de Capital. Era un barrio jodido, pero siempre mis papás nos cuidaron para que diéramos bien nuestros pasos".

image.png Junto a su madre Martha, en los festejos de un campeonato más

"Al fútbol juego desde que tengo noción. Lo primero que uno hace en la vida es jugar la pelota. A los 5 años empecé en la escuelita de Alianza. Me crie ahí, todos saben que además soy hincha", relató Ramírez, el jugador que le dio 10 campeonatos locales de futsal al club de sus amores.

image.png Uno de los tantos títulos que el jugador consiguió para el club de sus amores

Su vida pasó casi a la par por 11 y fútbol sala. En tanto por el primero vistió los colores del Lechuzo, Aberastain y Unión de Villa Krause. En este último fue un consagrado, ya que quedó en la historia al lograr el ascenso al viejo Federal B: "Fue increíble", aseguró "Chicho", un flaco con la dorsal número 10.

image.png En su paso por Unión de Villa Krause, dónde después conseguiría el ascenso al viejo Federal B

El jugador es papá de Guadalupe (20), Ana Paula (16), Jeremías (15) y Giovani (9). Ellos también viven el fútbol a flor de piel y él busca llenarlos de consejos para que puedan explotar su máximo rendimiento: "Trato de decirles que para poder llegar hay que entrenar mucho, estudiar y ser constante".

image.png La familia Ramírez completa

BARRIO DE PIE CAMPEÓN Y ASCENSO A LA B