'Chelo', el manos mágicas de la Selección de Hockey: kinesiólogo, fanático de San Martín y un enamorado de su familia

Todos lo conocen por 'Chelo, tiene 32 años y es papá de Martiniano . Hace 8 se recibió de la Universidad Católica de Cuyo y desde ese momento no tuvo descanso hasta llegar hasta donde hoy se encuentra: "Tengo mi consultorio donde mismo vivo, en Santa Lucía". Además contó que tiene más de 10 camisetas que los jugadores le llevan a modo de agradecimiento por haberlos atendido: "Nunca les pedí nada, y una vez vino un jugador que me regaló una porque yo lo rehabilité estando en otro club. A partir de ahí los jugadores que venían me empezaron a regalar. Me tocó rehabilitaciones grandes, es como que vos los acompañaste en el proceso . Seria lindo tener una vitrina llena de camisetas en mi consultorio, todas tienen un valor importante en lo sentimental".

Desde que comenzó la carrera siempre supo que lo suyo era la rama deportiva. Pero recién recibido y para probar suerte, viajó a Mendoza a ver si se podía estabilizar en lo que había estudiado. En paralelo con su estadía en la provincia vecina, le surgió una propuesta que no dudó nunca y que sin duda fue el camino que lo llevó a estar donde está: "En marzo del 2015 arranqué el campeonato con Marquesado. Trabajaba allá y solo venía los fines de semana a estar con el plantel cuando jugaban. En ese mismo año ascendimos de la B a la A y ya me volví a San Juan a trabajar directamente de esto".

Es difícil especializarte en esto en una provincia como la nuestra, porque el trabajo del kinesiólogo en el deporte te lo tenes que ganar vos. Me costó un montón y después de 8 años llegue a donde busqué tanto tiempo

El día a día de 'Chelo' es mayormente dedicado a lo que ama, la kinesiología. Pero en paralelo a eso, divide su día para una carrera que también le apasiona y que empezó a estudiarla hace poco: "Empecé a estudiar el profesorado de Educación Física en el ISEF. Estoy en el primer año", contó. A su vez, dice que por la mañana cursa en ese instituto, por la siesta atiende a sus pacientes y por la tarde está en Zonda con el plantel de Juventud.

"Tengo mucha vocación con mi trabajo" "Tengo mucha vocación con mi trabajo"

En cuanto a su relación con el seleccionado argentino afirmó que desde que se encuentra en la rama del deporte nunca estuvo vinculado al hockey, surgió porque tenía que salir y ahora es parte del plantel Albiceleste que saltará mañana martes ante Uruguay en el Aldo Cantoni a las 21hs.

"En 2018 trabajé con Social, llegamos a la final y el profe con el que estuve en ese momento me llevó a la Selección Senior porque no había kinesiólogo y el medio que estaba conmigo me recomendó a José Luis Páez. Una vez que llegué le puse mucho huevo. Trabajé con ellos y les gustó. Cuando me tocó entrar lo hice de la mejor manera posible y defendí mucho mi profesión. Te lo tenés que ganar. Cuando entre a la Selección me tocó estar con chicos que habían jugado en Europa. eso te pone la vara alta".

'Chelo' aseguró que está viviendo un sueño del que no quiere despertar: "Todavía no caigo. Acá en San Juan los entrenamientos es muy amateur, yo voy con mi ropa, mis cosas, los chicos con lo suyo, pero cuando me dieron la camiseta de Argentina, me volví loco. Yo me la paso hablando con mis amigos de Zondina, es un club muy humilde, yo tengo mucha pertenencia, ya son 4 años. Es un lugar que quizás muchos colegas míos querrían tener y lo disfruto todo. Hasta de llegar y que me sirvan un café, que te den la ropa, que te la laven, que tengas todos los elementos para trabajar, que estés cerca del jugador, que veas qué come, cómo duerme. Es todo tan nuevo que voy aprendiendo de todo esto".

"Imaginate estar al lado de José Luis Páez. Él es campeón del mundo, ha jugado en Barcelona. Estoy viviendo un sueño. soy un nene en un pelotero, con golosinas y helados". "Imaginate estar al lado de José Luis Páez. Él es campeón del mundo, ha jugado en Barcelona. Estoy viviendo un sueño. soy un nene en un pelotero, con golosinas y helados".

Sin duda piensa y señala que gracias a la profesión se le abrieron un montón de puertas. El conocer deportistas y el hacerse conocido yendo y acompañando al jugador: "No me arrepiento de nada de lo que hice. porque yo siempre tuve bien claro los objetivos. Me ha pasado de no haber llegado a fin de mes con el sueldo, o de ajustar el sueldo, pero yo sabia que lo mío era la kinesiología deportiva. Y para llegar a un lugar como este yo no sé si es la receta pero muy lejos no debe andar. Sabia que para llegar a donde quería era todo el día estar con el deportista. Si miro para atrás el camino, no cambiaría nada, porque me dediqué full time a lo quería, a esta profesión que hoy me lo ha dado todo".

UNA PROPUESTA A LO CAMPEÓN

Era 5 de diciembre y todo Juventud Zondina festejaba el ascenso a la Primera División del fútbol local que había conseguido en el Estadio San Juan del Bicentenario. Durante la celebración que se llevó en el club, y en medio de los ruidos de la música, los gritos y el karaoke, su vida dio un giro de 180 grados cuando la vio a Maira -novia y arquera de futsal- caminar hasta donde estaba el micrófono: "Yo pensé que iba a cantar la canción con nosotros, pero cuando se arrodilló y me propuso casamiento dije 'no, qué pasó?', relató sorprendido y entre risas, "N me lo esperé nunca, y menos en ese momento. De todos modos yo pensaba proponérselo en algún momento".

La propuesta en pleno festejo