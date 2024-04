Chalo Molina, tercero y contra una falla mecánica en su bicicleta

El título lo ganó el colombiano Diego Arboleda Espina, escoltado por el mendocino Federico Villegas. El argentino Thomas Maturano ganó el oro en la categoría junior.

Algunas buenas sensaciones, mala suerte con mi pedal ayer, un error en la final de hoy y mis piernas fundidas no me permitieron ganar hoy pero nos llevamos una medalla.

Con solo 2 semanas de pista después de mi lesión en la muñeca volver a correr se siente bien y sabiendo que tenemos mucho más para dar vamos por todos los objetivos por delante

