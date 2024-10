¿Castigado?: la sorpresiva ausencia en la lista de convocados de San Martín para el choque contra All Boys

San Martín partió rumbo a Buenos Aires para disputar, este sábado desde las 20hs, la 35° fecha de la Primera Nacional frente a All Boys. La gran novedad está en la lista de convocados que entregó Raúl Antuña, en la que no figura el delantero que erró uno de los penales en el pálido empate contra Agropecuario.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Uno que la quiso picar y otro que se la adivinó el arquero: así se ejecutaron los dos penales que desperdició San Martín El equipo sanjuanino se quedó con un pálido empate frente a Agropecuario y quedó lejos de los tucumanos, que ya le sacaron 9 puntos de ventaja. Los dos penales que fallaron y el antecedente que tiene a River y Boca como protagonistas. Video gentileza TyC Sports Mas info en @tiempodesanjuan #sanmartindesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Lo cierto es que con Funez afuera, el que ocupará su lugar es el pibe sanjuanino Santiago Barrera. El juvenil es justamente el jugador que suplantó a Funez en el entretiempo contra Agropecuario.

Se desconoce por ahora quienes son los demás convocados, porque el club todavía no lo compartió en sus redes, como acostumbra a hacer previo a cada viaje.

¿Qué necesita para arrebatarle la punta a los tucumanos y cuáles son las cuatro finales que le quedan?

El duelo de Santos dejó tambaleando el presente de San Martín. Es que hasta ese momento era una pelea codo a codo, pero todo se terminó pinchando después. Si bien no perdió, pero fueron cuatro partidos consecutivos en los que se vio un quiebre y eso repercutió en la tabla: tres empates (0-0 vs. Arsenal, 0-0 vs. Rafaelea 0-0 vs. Agropecuario) y una victoria (2-0 vs. Brown Puerto Madryn) en cuatro partidos.

Con el empate frente a Agropecuario, San Martín quedó a 9 puntos de su homónimo tucumano. No se baja del barco porque matemáticamente tiene chances, pero el Ciruja también juega y sólo le podría dar una mano si pierde todo lo que le queda y el Verdinegro se levanta y gana las cuatro finales restantes. Casi imposible, pero en Concepción se prenden velas para hacer un poquito de fuerza.

Hay 12 puntos en juego y los de Antuña irán por el oro y el moro. No tienen nada que perder, total, los tucumanos dependen por sí mismos para no bajarse de la cima y San Martín buscará ganar todo para ver si el Ciruja tambalea un poquito. ¿Qué le queda?: visitar a All Boys y Patronato; y recibir a Tristán Suárez y Racing de Córdoba en la última.

Si bien tienen medio pie en la final directa por el ascenso, los del Norte sienten un poquito la presión verdinegra. Sumando ya nadie los puede alcanzar y serán los tucumanos los dueños de esa final directa. En el mientras tanto, en Concepción sacan cuentas.