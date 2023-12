Carlos Tevez seguirá al frente de Independiente: "Estoy agradecido"

Luego, en la misma sintonía agregó: "Mi renovación se da porque estoy feliz en Independiente, le agradezco a la Comisión, me siento contenido en este ambiente que todos sabemos que es muy difícil. Me dieron la responsabilidad que es llevar al club adelante y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera".

image.png

Tevez también se refirió al armado del plantel de cara a la próxima temporada, y no le cerró la puerta a un ex Independiente. "El Independiente de 2024 va a ser distinto al de este año, el objetivo es pelear el torneo . No puede pasar otro año sin que el Rojo sea protagonista. Es la primera vez que voy a armar un plantel, se va a ver y notar la mano Tevez mejor que nunca y estoy muy ilusionado", afirmó Carlitos.

"Nico Domingo es un jugador que la gente quiere mucho y cuando le tocó, estuvo a la altura, no le cierro las puertas a nadie. Veremos con qué jugadores contamos", develó el Apache sobre el mediocampista de 38 años, quien podría regresar al club después de tres años.