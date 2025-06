Su accionar, sumado a sus dichos, se volvió viral y generó discusiones entre los fanáticos ya que no se trata de la primera vez que Palacios protagoniza una polémica: en el día libre tras la derrota en el Superclásico ante River, el trasandino viajó a Chile para visitar a su familia. Previamente, ya había realizado un viaje relámpago por el que se ausentó a un entrenamiento y decidieron penalizarlo: no fue convocado ante Newell's.

En aquella oportunidad, explicó que había tenido un accidente camino al aeropuerto y perdió el vuelo. "Cuando iba al aeropuerto, tuve un pequeño incidente, un choque, y debí quedarme ahí a solucionar el problema porque tuve que dar mis datos", declaró a Meganoticias. "De inmediato avisé al club que no llegaba al entrenamiento, que mi próximo vuelo que podía tomar era a las cinco de la tarde y que no iba a alcanzar a entrenar porque la práctica era a las cuatro", completó.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Carlos Palacios se cruzó con un hincha de Boca en un video de redes sociales: “Dejá la joda” Boca se entrena bajo las órdenes de su flamante entrenador para disputar el Mundial de Clubes y en el que tendrá que enfrentar a Benfica, Bayern Múnich y Auckland City por el Grupo C. Mientras tanto, Carlos Palacios se vio envuelto en una nueva polémica días atrás: se cruzó con algunos hinchas durante un insólito vivo en redes sociales y el momento se hizo viral. El mediocampista chileno realizó una transmisión desde su cuenta de Instagram al mismo tiempo que conducía su vehículo, lo que le generó muchas críticas. Además, los fanáticos lo señalaron por “estar de joda” y no se quedó callado. “Deja la joda, dicen. Cada cual en su vida. Yo tengo una vida... cómo les duele”, disparó. Palacios es parte de la delegación de Boca que ya se encuentra en Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes. La nota completa en @tiempodesanjuan #boca #tiempodesanjuan #mundialdeclubes"