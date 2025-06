Russo pasó la escoba en Boca y dejó afuera del Mundial de Clubes a dos jugadores

Más allá de eso, todavía quedan tres lugares disponibles, donde se espera que uno de ellos lo ocupe Pellegrino. El defensor de 22 años por el que Boca pagaría 3.500.000 euros en este mercado tras su negociación con el Milan.

La llegada del central con pasado en Huracán e Independiente, y gran proyección, le viene al pelo porque Ayrton Costa, primer reemplazante de Marcos Rojo y Rodrigo Battaglia, aún no consiguió la visa necesaria para entrar a Estados Unidos.

Volviendo al caso de Lema, quien no entra en los planes de Russo, podría continuar su carrera en Belgrano, que preguntó condiciones para sumar al defensor. Sin rodaje en 2025 (solo fue convocado a dos partidos y no ingresó) y con contrato próximo a caducar en diciembre, en Brandsen 805 no ven con malos ojos desprenderse del zaguero y entienden que si Belgrano se acerca a las pretensiones económicas es viable que deje La Ribera a un año de su llegada.

Cuándo viaja el plantel de Boca a Estados Unidos

La delegación xeneize emprenderá vuelo rumbo al país de Norteamérica este domingo desde las 23hs en un avión chárter. El lunes 16 de junio debutará en el Grupo C ante Benfica desde las 19 horas (Argentina) en el Hard Rock de Miami.