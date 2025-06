San Juan se queda sin Teatrina: la reestructuración del INT y su impacto en los teatreros independientes

“La ley 24.800 garantizaba una distribución de recursos por regiones y ahora eso forma parte de los artículos que se eliminan. En este sentido entendemos que es inconstitucional la derogación de todos estos artículos, ya que hablamos del 60% de la ley que se deroga. Eso va incluso contra la ley base”, remarcó Guillermina, quien se manifestó preocupada, como todo el ambiente teatral del país, por esta situación.

En San Juan, el INT está sin representación provincial desde marzo de este año, cuando Andrea Terranova, quien estaba adelante del instituto, decidió dar un paso al costado. Si bien actualmente hay una asistente técnica administrativa, que es quien le seguía en el organigrama a la representante provincial, con estas nuevas directivas nacionales cambian las reglas del juego.

Guillermina explicó que, dentro de las nuevas imposiciones del decreto, se eliminan las representaciones provinciales, las regionales (es decir, su cargo), y el Consejo de Dirección, perdiendo de esta manera la garantía de un espacio de discusión democrática para establecer políticas federales en torno a la llegada de recursos a todo el país. “Desaparece la figura del represente y no sabemos qué va a pasar la verdad”, sentenció.

Al no existir representación provincial, una de las consecuencias de la reestructuración del INT es que este año, de continuar así, no habrá Festival Provincial del Teatro, mejor conocida como “Teatrina”, un espacio donde los conjuntos locales de teatro independiente montaban sus propuestas con la esperanza de ser elegidos para la instancia nacional. Un festival donde no solo prima la competencia, sino el cruce de lenguajes, la unidad de la comunidad teatrera en particular y artística en general, y el intercambio de estilos y saberes.

image.png Promoción de la Teatrina del año pasado

Así lo confirmó Guillermina: “Las fiestas provinciales estaban a cargo de las representaciones. Entendemos que será una política que va a desaparecer al desaparecer los representantes. Creemos que la Teatrina no se hará, depende de las directivas de las nuevas estructuras”.

En qué consiste la reestructuración del INT que generó alarma en la comunidad teatrera

“El Decreto determina que el Instituto deja de ser un ente autárquico para ser una unidad organizativa de la Secretaría de Cultura de la Nación. La eliminación de la figura de los representantes provinciales implica una concentración en Buenos Aires, desde donde se dirigirá esta unidad”, precisó Guillermina.

Lo que se hace es un reemplazo completo del organigrama institucional del INT, introduciendo cambios que vulneran la autonomía y representación federal. Dentro de los cambios se establece la redefinición de funciones, donde se eliminan menciones explícitas al fomento de la investigación, la formación y la edición editorial.

La nueva estructura no solo elimina las representaciones en cada rincón del país, sino que además centraliza todas las funciones, poniendo en riesgo el sostenimiento de proyectos culturales. Esto es porque entre los cambios se pone en jaque el modelo de financiamiento.

El INT recibe el 6% del producido bruto de los juegos de azar administrado por lotería nacional o sus equivalencias provinciales, el 0,9% de lo recaudado por el impuesto a los premios de dichos juegos y recursos del presupuesto nacional, ingresos propios por ventas y actividades y donaciones.

Con ese dinero se llega a la comunidad teatral de todo el país con diversas líneas de asistencia, entre las que se pueden mencionar ayuda para la realización de festivales, eventos y programaciones; producción de espectáculo teatral; producción de espectáculo de danza; funcionamiento de sala, entre otros.

Para tener una idea sobre el alcance del INT en la comunidad del teatro nacional y local, entre el 2022 y el 2023, el INT entregó más de 7.400 subsidios.

Ante esto, Guillermina destacó que la reestructuración del INT será negativa porque no hay garantía de una continuidad en las políticas que mantiene el instituto en lo que es financiamiento, tanto para producción como para eventos. “Había un sistema de apoyo para el fomento y desarrollo del teatro y hoy no tenemos garantía que eso continúe”, indicó.

Las líneas de asistencia que continúan vigentes y el futuro incierto del INT

Guillermina explicó que los elencos y grupos provinciales como de distintas partes del país pueden acceder a las líneas de asistencia que lograron continúen vigentes a principio de mayo y las cuales están expuestas en el sitio web del INT. En total son seis líneas de producción y dos líneas para eventos, las cuales son concursables y hay un cupo por región y provincias. Además de la línea para funcionamiento de sala que nunca dejó de estar vigente.

Ante esto, la actual representante de Cuyo del INT dejó en claro que, si bien los grupos y elencos pueden aspirar a estas ayudas financieras, no pueden asegurar cómo será su aplicación, cuando se dará la selección o los criterios para entregar la ayuda económica.

image.png

Lamentablemente, no es el único tema en el que reina la incertidumbre dentro de las estructuras del INT.

“No tenemos idea de lo que va a suceder porque no lo comunican, pero el decreto está vigente, lo que no está vigente es la nueva estructura, que la va a proponer Cultura y cuando eso pase podríamos dejar de existir”, indicó Guillermina.

Y continuó: “La decisión de parte del gobierno está tomada. De parte de la comunidad teatral del país ha habido una reacción, se ha presentado de parte de la Asociación de Trabajadores Independientes de Buenos Aires un recurso de amparo, y se presentaron en la Cámara de Diputados dos proyectos de ley para derogar este decreto. Esperamos revertir la aplicación de este decreto”.

Mientras tanto, hay incertidumbre sobre el destino de los trabajadores, ya que por el momento lo que indica el decreto es la desaparición de las representaciones y los delegados, pero nada establece sobre los empleados que tiene cada oficina provincial del INT, que en San Juan funciona en el Centro Cívico.

Por el momento se desconoce qué pasará con los trabajadores, que podrían ser reasignados o se quedarán sin trabajo. Las esperanzas de la comunidad teatral radican en la respuesta que pueda dar la justicia con las presentaciones, la reacción de los legisladores nacionales para dar vuelta el decreto y en que la reestructuración no ponga en riesgo los puestos de trabajos de miles de personas en todo el país, entre ellas, sanjuaninas.