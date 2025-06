Munisaga desplegó el dispositivo militante en Rawson y se despegó de CFK; Martín corrigió a Miodowsky en Rivadavia; y los bloquistas midieron el sello

En Corrientes Cristina Kirchner volvió al ruedo con un fuerte mensaje: "Si tan terminada y acabada estoy, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?"

El rawsino, junto con una parte de los intendentes del interior del país, considera que el armado de Cristina Kirchner está anclado al conurbano bonaerense y descuida los localismos. Munisaga calificó con dureza la candidatura de la expresidenta de la Nación a la diputación provincial por la Tercera Sección Electoral en la provincia de Buenos Aires. "Es la abdicación de un proyecto nacional del peronismo", dijo.

No obstante, el intendente y Cristina tienen un diagnóstico común: la clase política perdió contacto con los votantes y generó una crisis de representación.

image.png

Por eso, de acuerdo a las fuentes que estuvieron en la cocina de la jornada, Munisaga envió a dirigentes, funcionarios y hasta exfuncionarios a construir espacios de reflexión. Hubo dos invitaciones. Esencialmente eran iguales, pero con un detalle: una tenía el logo del PJ y la otra no. Una manera de expandir los horizontes por fuera de la tradicional estructura peronista. Hubo charlas en las que participaron treinta personas en plazas y también charlas de cinco personas en la casa de un dirigente vecinal. El tema de discusión central era la salud mental, pero cada reunión se adaptó a las preocupaciones del barrio o villa.

Un factor que motorizó la idea de Munisaga fue la lectura de Camino al encuentro, un libro de Nicolás Descalzo, un militante peronista de 23 años, cuyo prólogo está escrito por el operador de la unidad del PJ porteño, Juan Manuel Olmos. Recientemente, Descalzo dijo en una entrevista algo similar a lo que sostiene el intendente de Rawson: "No se le puede vender a la gente una propuesta que sea volver al pasado. Me parece que no se puede estar como espacio político diciendo: 'No, porque hubo una época mejor, entonces yo quiero volver a esa época'".

Por el lado del oficialismo provincial, hubo un momento de risas en Rivadavia. El vicegobernador Fabián Martín acompañó a su principal alfil y sucesor en el departamento, Sergio Miodowsky, en la inauguración de obras de repavimentación en la Villa Nueva Argentina, una actividad que encabezó el gobernador Marcelo Orrego. El vice dio un breve discurso en el que se refirió a la exclusión de Rivadavia en los planes de pavimentación durante el período uñaquista. "Ahora, gracias a este programa, hemos saldado una deuda histórica con los vecinos", dijo.

El momento de distensión para todos —menos para el intendente— sucedió cuando Martín miró el nombre de una calle. Según los testigos, señaló que estaba mal escrita. Efectivamente, el cartel decía "C.Apatacal" cuando en realidad debió decir "Alpatalcal". La corrección del vice al jefe comunal no pasó desapercibida para los vecinos, que esbozaron sonrisas.

image.png

Finalmente, en otro orden de cosas, el bloquismo está a la espera de señales electorales desde el orreguismo. De momento, no hubo más que charlas informales. Es sabido que el Partido Bloquista tiene cuatro votos en la Legislatura y que los diputados del bloque dialogan con el Gobierno provincial. Por eso, en el partido centenario hay expectativas sobre la posibilidad de una alianza electoral de cara a las elecciones legislativas de octubre.

Mientras tanto, el presidente Luis Rueda envió a medir candidatos y aprovechó para preguntar sobre el nivel de conocimiento del sello bloquista. Hubo una buena y una mala noticia. Según fuentes internas, el partido en sí mismo tiene un buen nivel de conocimiento e incluso de aceptación en la gente, pero no hay una figura —al menos por ahora— que pueda ser receptora de esa cualidad. ¿La novedad? El empresario Wbaldino Acosta Zapata está entre los considerados por Rueda para encabezar o acompañar en la lista.