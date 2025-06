Cristina Kirchner volvió al ruedo con un fuerte mensaje: "Si tan terminada y acabada estoy, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?"

“Desde que anuncié mi candidatura, se soltaron los demonios: ahora quieren verme presa. Si estoy acabada, como dicen, ¿por qué no me enfrentan en las urnas?”, desafió la exmandataria ante un auditorio colmado. Y fue más allá al recordar que fue víctima de un intento de asesinato: “Me gatillaron en la cara porque quieren verme presa o muerta. Pero lo que no van a poder detener es al pueblo”.