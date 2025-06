Javier Milei se reunió con León XIV y el papa le aseguró que vendrá a la Argentina

“El Papa León XIV le confirmó al Presidente de la Nación durante el encuentro que mantuvieron hace unos instantes que visitará la Argentina”, detalló, por su lado y a través de las redes sociales, el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Pope Leo XIV meets with President Javier Milei of Argentina in the Vatican's Apostolic Palace, highlighting the importance of urgent efforts in support of peace. (3).jpg

En tanto, el Vaticano informó de manera oficial que “durante las cordiales conversaciones mantenidas se reiteró el mutuo aprecio por las sólidas relaciones bilaterales y la voluntad de reforzarlas aún más”.

“Seguidamente, se abordaron cuestiones de interés común, entre ellas la evolución socioeconómica, la lucha contra la pobreza y el compromiso en favor de la cohesión social. Por último, se dialogó sobre algunos temas de carácter sociopolítico regional e internacional, prestando especial atención a los conflictos en curso y destacando la importancia de un compromiso urgente en favor de la paz”, se detalló en el comunicado.

La audiencia entre el Presidente y el Papa se extendió por más de 45 minutos, la más extensa que mantuvo el Pontífice con los 12 mandatarios que recibió hasta ahora. Mientras promediaba el coloquio entre ambos, ingresó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Luego, fue turno del encuentro con toda la comitiva, donde ambos jefes de Estado intercambiaron regalos: entre otros, Milei le entregó un poncho de vicuña de los artesanos del pueblo de Catamarca que el papa visitó antes de suceder a Francisco, y León XIV le obsequió al mandatario un mosaico con la imagen de la Basílica.

Pope Leo XIV meets with President Javier Milei of Argentina in the Vatican's Apostolic Palace, highlighting the importance of urgent efforts in support of peace. (2).jpg

El Presidente llegó a la Biblioteca Apostólica del Vaticano a la 3.51 (hora de Argentina), para describir al sumo pontífice su plan de gobierno y profundizar los vínculos personales.

En el mismo auto oficial arribó Karina Milei, y juntos saludaron al monseñor Leonardo Sapienza, regente de la Prefectura de la Casa Pontificia.

A continuación, el Presidente y la secretaria general de la Presidencia, escoltados por monseñor Sapienza subieron las escaleras rumbo al ascensor que los llevó al segundo piso, adonde está la Biblioteca del Palacio Apostólico.

Atrás de Javier y Karina Milei ingresaron el canciller Gerardo Werthein y Adorni, legislador porteño electo. En la comitiva también estaba Pablo Beltramino, embajador argentino en la Santa Sede.

Para Milei, esta audiencia se trató de una fuerte apuesta política: el Presidente y el Papa piensan diferente sobre la inmigración indocumentada, el cambio climático, la igualdad de género y el rol del estado en las sociedades asimétricas.

Durante los meses de campaña 2023, el candidato libertario maltrató a Francisco de manera sistemática. Pero bastó una mirada afectiva mutua en el corazón de la Basílica de San Pedro para iniciar un abrazo infinito entre Milei y el Papa argentino.

Ahora, el Presidente se encontró con un pontífice nacido en Estados Unidos y crecido en Perú, que continuará la agenda de Francisco con cadencia propia.

Cuando la audiencia con León XIV ya había comenzado, la Oficina del Presidente posteó en redes sociales su propio video de la llegada del jefe de Estado al Vaticano.

Durante el cónclave, Milei describió su programa de gobierno e invitó al Papa a la Argentina, una propuesta que el Pontífice aceptó. León XVI está preocupado por la crisis económica en la región, la inmigración indocumentada y los conflictos en Europa y Medio Oriente..

Luego de la actividad en el Vaticano, Milei subirá al avión oficial y volará rumbo a Madrid. Permanecerá allí cerca de cuarenta horas.

En la capital de España se encontrará con Edmundo González Urrutia -presidente electo de Venezuela-, y uno de los cinco miembros de la oposición a Nicolás Maduro, que fueron extraídos por Estados Unidos desde la embajada de Argentina en Caracas.

Pope Leo XIV meets with President Javier Milei of Argentina in the Vatican's Apostolic Palace, highlighting the importance of urgent efforts in support of peace. (1).jpg

Milei tiene una posición consecuente contra el régimen caribeño y la cita con González Urrutia apunta a mantener la condena política pública y efectiva contra el dictador Maduro.

Además, en Madrid, Milei cerrará el Economic Forum.

A continuación, el 9 de junio, Milei hará un viaje relámpago a Niza para tener una bilateral con Emmanuel Macron, presidente de Francia.

Macron está en Niza para protagonizar la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), un tema multilateral que está muy alejado de la agenda global del Presidente.

Milei permanecerá pocas horas en la ciudad glamorosa frente al Mediterráneo, y después partirá rumbo a Tel Aviv, Israel, adonde llegará en la tarde del 9 de junio.

El 10 de junio, en Jerusalén, el mandatario se encontrará con Benjamín Netanyahu y el presidente israelí, Isaac Herzog, para ratificar su apoyo a Israel frente a los ataques terroristas cometidos por Hamas y la ola antisemita que golpea alrededor del planeta.

Milei también tiene previsto visitar el Muro de los Lamentos y el Santo Sepulcro, encontrarse con los familiares de los secuestrados por Hamas y recibir el Premio Nobel Judío, tras un discurso que pronunciará en la Knesset (Parlamento israelí).

Antes de concluir su visita a Israel, Milei y Herzog firmarán un Memorándum de Entendimiento por la Democracia y la Libertad, en contraste con el memo que suscribió Cristina Fernández de Kirchner con el régimen de Irán para enterrar la causa AMIA.

En la noche del 12 de junio, tras visitar otra vez el Muro de los Lamentos, Milei partirá hacia Madrid para completar su gira por Europa y Medio Oriente.