Javier Milei, duro con Ricardo Darín por la polémica de las empanadas: "Demostró ser un ignorante"

En redes "Roma no paga traidores": la dura respuesta de Milei tras no saludar a Villarruel y a Macri en el Tedéum

"Es como Ricardito hablando de las empanadas, se quiso hacer el nacional y popular y terminó demostrando ser un ignorante y un operador berreta", lanzó Milei, en una frase casi calcada a la que Luis Caputo le dedicó al actor y que generó molestias en el protagonista de El Eternauta.

Los dichos de Milei sobre Darín surgieron sin que le hayan preguntado al Presidente por el actor. De hecho, el jefe del Estado estaba criticando a Critina Kirchner después de que le señalaran los cuestionamientos de la expresidenta a su gestión.

image.png

"Una mujer que no puede sumar con un ábaco y no pude hacer un cero ni con un vaso, y que ha sido respondable de un desastre económico enorme como fueron sus dos gobiernos y el del títere (en referencia a Alberto Fernández) no es una opinión que no califica", dijo Milei antes de apuntar contra Darín.

Milei volvió a poner el foco de sus críticas en Darín después de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentara bajarle el tono a la polémica por el precio de las empanadas.

Francos había minimizado el comentario del actor al señalar que eligió "un ejemplo equivocado" para reflejar la dispersión de precios que hay en la Argentina.

Además, Francos sostuvo que a Darín "no se lo puede tildar de kirchnerista", debido a los cuestionamientos que le hizo durante su carrera a gobiernos peronistas.

"Darín hizo una expresión que quedó un poco desubicada, fuera de lugar, porque Argentina viene de un proceso de empobrecimiento generalizado que llegó a tener más de la mitad de la población en la pobreza. Este Gobierno lo que hizo fue sacar diez millones de personas de la pobreza y todos sabemos que falta mucho y que hay gente que la está pasando mal, pero dio un ejemplo desafortunado", expresó Francos en diálogo con A24.

Milei habló del conflicto en el Garrahan: "Lo generaron los psicópatas de los kirchneristas"

Milei también se refirió al conflicto en el hospital Garrahan, en el que los profesionales hicieron dos paros en las últimas dos semanas. Por ese conflicto, el Presidente volvió a apuntar contra la oposición: "Lo generaron los psicópatas de los kirchneristas".

"Lo han politizado", dijo sobre los reclamos del personal del Garrahan, que piden aumentos salariales. "Es una situación delicada, ok. Los recursos son escasos, a pesar de que se giró una cantidad récord de recursos", afirmó Milei. "¿Está de acuerdo con que haya ñoquis que filtren recursos, empleados administrativos dibujados por el kirchnerismo?", añadió.

Señaló a los "psicópatas de los kirchneristas" por -según el jefe de Estado- "inventar curros en lugares sensibles". Y trazó una comparación con las políticas que llevó adelante Sandra Pettovello en Capital Humano contra las organizaciones sociales y piqueteras. "Cuando usted desactiva el curro, lo acusan de insensible", concluyó al respecto.

Este viernes, el Gobierno, a través de la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, le pidió a los médicos residentes del Garrahan que frenen las medidas de fuerza por 48 horas y asegura que "están los recursos" para llegar a un acuerdo salarial, pero Milei volvió a agitar el conflicto compartiendo mensajes que hablan de que el centro pediátrico es "una unidad básica" del kirchnerismo.

"Los K hicieron del Garrahan una unidad básica y lo llenaron de ñoquis militantes. Por esos los médicos cobran una miseria. Todo destruyeron", dice el mensaje que replicó Milei del economista Miguel Boggiano, integrante del consejo de asesores del Presidente.

Además, el mandatario compartió otro mensaje del funcionario que podría reemplazar a Adorni cuando el vocero asuma como legislador porteño. "En 2024 el presupuesto del Garrahan aumentó un 244% (de $ 50.000 millones a $ 170.000). El lunes empieza a regir el sistema biométrico para depurar los cientos de ñoquis administrativos que puso el kirchnerismo...", señaló el subsecretario de Prensa, Javier Lanari.

FUENTE: Clarín