Tensión en Recoleta: detuvieron a Grabois tras protesta en el Instituto Perón

Desde el balcón del edificio colgaron pancartas con consignas en defensa de la memoria histórica: “Si no podés elegir, no hay democracia” y “Defendamos nuestra historia”. La irrupción sorprendió a dos agentes de la Policía Federal que se encontraban dentro del inmueble, quienes intentaron evitar el avance del grupo pero finalmente se replegaron ante la protesta.

El Gobierno había anunciado días atrás el cierre del Instituto Perón y la disolución de la Comisión Nacional de Homenaje al expresidente. Según la portavoz oficial, la medida buscaba eliminar "una carga presupuestaria injustificada", señalando que el gasto superaba los 400 millones de pesos anuales, destinados mayormente al pago de salarios. Afirmaron además que no se habían producido investigaciones recientes en la institución, cuyo patrimonio histórico —según aseguraron— fue inventariado y sería destinado a la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación.

Pasadas las 17, un nutrido contingente de Infantería de la Policía Federal avanzó con el desalojo, mientras que la Policía de la Ciudad cercó la zona. El clima se tornó hostil: hubo forcejeos, gas pimienta y detenidos. Grabois fue arrestado en la vereda y trasladado en un móvil policial, desde el cual publicó una foto en su cuenta de X (ex Twitter) con el mensaje: “Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás”.

En el operativo también fue detenido el militante Valentín Peralta Ramos. Los restantes manifestantes abandonaron pacíficamente el edificio. Desde Argentina Humana, el espacio liderado por Grabois, denunciaron que la detención se produjo sin orden judicial y la calificaron como un acto represivo. El dirigente fue llevado a la sede de Investigaciones Federales, en Villa Riachuelo.

Antes de su detención, Grabois había reivindicado la ocupación como una “presencia pacífica y legítima” en defensa del patrimonio cultural del pueblo argentino. “Aquí funcionaba un museo, un lugar de memoria y homenaje, no solo para los peronistas, sino para cualquier ciudadano que quiera conocer su historia”, declaró. Además, denunció que durante la intervención oficial “pusieron bolsas mortuorias sobre las estatuas de Perón y Evita” y que el cierre forma parte de “una política sistemática de desmantelamiento de derechos y símbolos sociales”.

El Instituto Perón, fundado oficialmente en 1995 por el gobierno de Carlos Menem, funcionaba desde 1997 en la ex Quinta Unzué, residencia presidencial donde falleció Eva Perón. Aunque la casa original fue demolida durante la dictadura de Aramburu, el anexo sobrevivió y albergó una biblioteca, archivo, hemeroteca y videoteca especializada.

La clausura motivó también una reacción institucional del Partido Justicialista, que pidió a la Justicia la transferencia del patrimonio documental para preservar sus funciones. En contrapartida, el Ministerio de Capital Humano defendió su decisión al señalar que el espacio no cumplía objetivos académicos y representaba un gasto innecesario.

Grabois, que se presentó como abogado además de dirigente, anticipó que apelará cualquier orden judicial en su contra y que la lucha en defensa de los derechos históricos continuará: “Este lugar es símbolo de los derechos sociales que están siendo atacados. Nosotros no tenemos miedo, y si el coraje se contagia, nosotros vamos a contagiarlo”.