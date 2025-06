Gritos en la madrugada, salamancas y gualichos en San Juan, la capital de las brujas

La energía, dicen quienes la estudian, no discrimina: puede ser utilizada tanto para sanar como para dañar. En San Juan —conocida por algunos como "la capital de las brujas"—, los gualichos encuentran un terreno fértil para hacerse sentir, y la zona de "El Villicum" parece potenciar sus efectos.

WhatsApp Image 2025-05-23 at 10.01.26.jpeg

Para muchos sanjuaninos, estos encuentros con lo oculto no son novedad. Es común que, al internarse en zonas de campo, especialmente en Albardón, se descubran restos de rituales: velas negras y rojas, frascos con objetos extraños o símbolos dibujados en el suelo.

ritual-abril-29-brujeria.mp4

Pero no todo sucede a escondidas. En octubre de 2018, durante el evento internacional de Superbike en el circuito El Villicum, un video grabado por un sereno circuló por todo el país. Mientras de día el lugar era una fiesta de motores, promotoras y familias, de noche se convertía en otra cosa. Gritos desgarradores, risas siniestras y luces inexplicables fueron captados por Juan, el vigilador nocturno del predio. “Lo grabé para que después no digan que uno está loco”, dijo entonces. “Cuando se ve o escucha algo en el Villicum, hay que hacer de cuenta que no pasa nada. Igual, después de eso, nadie quiso volver a quedarse de noche”.

Salamancas: la fiesta de las brujas en el corazón de precordillera

image.png

Los baqueanos más experimentados aseguran que, si durante la noche se oyen risas, música y voces que provienen del cerro, se trata de una Salamanca. Estas fiestas secretas son, según la leyenda, el lugar donde las brujas sellan su pacto con el diablo.

La tradición indica que las salamancas se celebran en cuevas ocultas de la montaña, y que a ellas asisten quienes están dispuestos a entregar su alma a cambio de poder, belleza o alguna destreza digna de admirar. No faltan las historias de hombres que, seducidos por mujeres hermosas, aceptaron bollitos tentadores y, al volver en sí, descubrieron que no habían comido pan, sino guano de caballo. Un regalo de las bujas y un recordatorio macabro de que, por divertida que se vea la fiesta, a veces es mejor desensillar el caballo y acostarse a dormir.

El Villicum sigue siendo un punto de encuentro entre lo espiritual y lo profano, entre lo divino y lo oscuro. Allí donde la energía vibra con más fuerza, también lo hacen los misterios que, desde hace generaciones, forman parte del imaginario sanjuanino.

Video