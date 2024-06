Bombazo: aseguran que Enzo Pérez quiere volver a River

Bomba Tras 17 años, UPCN no jugará la Liga Nacional y Pepe Villa apuntó al "centralismo de los clubes de Buenos Aires"

Según publicó Bolavip, no han habido contactos formales entre el club y el futbolista, por lo que por el momento no hay certeza alguna de que el deseo del jugador se haga realidad. Para que se concrete un segundo capítulo del mendocino en Núñez, el primer paso debería ser una charla entre las partes que no ha tenido lugar ni tampoco tiene fecha.

Las trabas en el posible regreso de Enzo Pérez a River

Cabe recordar que la relación de Enzo Pérez con Martín Demichelis no ha terminado de la mejor manera. Si bien ninguno lo ha hecho público, ya es sabido que aquel off del entrenador con un grupo de periodistas dinamitó el vínculo entre ambos y no parece haber intenciones de recomponerlo.

A su vez, el ex mediocampistas de Benfica tampoco acabó en buenos términos con algunos integrantes de la cúpula directiva de River Plate, por lo que es difícil imaginar una reunión entre estos tres puntos: jugador, técnico y dirigencia.

Por otro lado, Enzo tiene contrato con Estudiantes de la Plata hasta diciembre y el lunes debe presentarse a los entrenamientos de cara a la pretemporada. Si bien el Pincha no jugará certámenes internacionales el segundo semestre del año, tras haber quedado último en su grupo de la Copa Libertadores, sí tiene el objetivo de ganar la Liga Profesional. En esa meta, el futbolista de 38 años es vital para el grupo y el esquema de Eduardo Domínguez.

El ciclo de Enzo Pérez en River ha sido más que fructífero desde su arribo en 2017 hasta su despedida en diciembre de 2023. En ese periodo, con Marcelo Gallardo como entrenador y la última temporada con Demichelis, ganó ocho títulos, incluida la Copa Libertadores 2018 ante Boca.

Sus actuaciones, liderazgo, estilo de juego y el hecho de que haya confesado ser hincha de River lo convirtieron en un ídolo del club rápidamente y no es descabellado imaginar que en el fondo Enzo sueñe con volver en algún momento al Monumental.

Pero para que esa ilusión se transforme en realidad en un contexto como el actual, se necesita una ingeniería que hoy en día parece imposible.