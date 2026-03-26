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Bolivia, por el sueño de ir al Mundial: jugará ante Surinam la semifinal del Repechaje

La Verde y el conjunto de la Concacaf buscarán avanzar de fase para ir en búsqueda de un pasaje a la Copa del Mundo. El duelo se disputará este jueves en el Estadio BBVA de Guadalajara. Hora, TV y formaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Bolivia y Surinam se enfrentarán este jueves, desde las 19:00, en el Estadio BBVA de Guadalajara, México, por la semifinal del Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026. El seleccionado boliviano va por una histórica y esperada clasificación a la Copa del Mundo, pero para lograrlo deberá vencer, en primer lugar, al conjunto de la Concacaf. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

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Cómo llegan Bolivia y Surinam al duelo por el Repechaje del Mundial

El combinado boliviano se clasificó a esta instancia luego de finalizar séptimo en las Eliminatorias de Conmebol con 20 puntos, puesto por el que tuvo que luchar hasta la última jornada. En la fecha 18 Bolivia logró una histórica victoria frente a Brasil por 1-0 jugando como local y Colombia le dio una mano goleando 6-3 a Venezuela a domicilio, lo que le permitió seguir soñando con jugar el Mundial.

Hace unos días, jugó un amistoso contra Trinidad y Tobago que ganó 3-0 con mucha contundencia, y los bolivianos llegan con rodaje a este duelo. El Verde cumplió el primer objetivo que era jugar el Repechaje, pero ahora va por el premio gordo y darle una alegría a su gente, que no ve a Bolivia en una Copa del Mundo desde hace 30 años ya que la última vez que lo jugó fue en Estados Unidos 1994.

Por otro lado, Surinam terminó segundo en el Grupo A con nueve puntos, por debajo de Panamá, y de esta manera accedió a la repesca mundialista. El combinado sudamericano, que está afiliado a Concacaf porque forma parte del grupo político de la Comunidad del Caribe, nunca clasificó a un Mundial y también quiere hacer historia.

El ganador de este partido jugará el miércoles la final del Repechaje Intercontinental por la madrugada de Argentina contra Irak, que venció a Emiratos Árabes Unidos en la Quinta Ronda de la clasificación en la AFC y se ganó su lugar en el partido decisivo por un lugar en la Copa del Mundo.

El probable once inicial de Bolivia

Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro. DT: Oscar Villegas.

La posible formación de Surinam

Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker y Joël Piroe. DT: Henk ten Cate.

Dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 19:00

TV: DSports

Árbitro: Alireza Faghani (AUS)

VAR: Ivan Bebek (CRO)

Estadio: BBVA de Guadalajara

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