miércoles 4 de marzo 2026

Apertura

Boca y una difícil visita a Lanús por la Liga Profesional: el probable 11, a qué hora juega y dónde verlo

Antes del paro del fútbol en todo el país del próximo fin de semana, el Xeneize disputará un partido trascendental este miércoles ante el último campeón de la Recopa Sudamericana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con el objetivo de enderezar el barco y volver a la victoria ante Lanús tras cuatro fechas, Boca empieza a perfilar el equipo que presentará Claudio Úbeda en La Fortaleza. Tras el empate con Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el DT planea modificar el esquema e introducir al menos dos cambios respecto del último once.

Boca volverá a tener acción en el fútbol argentino la próxima semana, ya que este fin de semana el fútbol para en todo el país.

La primera variante que asoma con fuerza es el regreso de Leandro Paredes. En la búsqueda de mayor transición, pausa y juego asociado, el cuerpo técnico apunta a recuperar la presencia del campeón del mundo tras su esguince de tobillo para equilibrar mejor el circuito de juego. El capitán compatiría el mediocampo con Santiago Ascacíbar y Milton Delgado.

Otra modificación que toma vuelo es la inclusión de Tomás Aranda en lugar de Lucas Janson. El juvenil, que mostró verticalidad y dinámica cuando ingresó el último domingo, ganó terreno y su aporte ofensivo, como una especie de enlace entre el medio y la delantera, podría darle un perfil diferente al ataque, con más desequilibrio y llegada hacia el área rival.

La inclusión del juvenil provocaría que Úbeda cambiase el esquema para el choque ante Lanús. Tras haber utilizado sin éxito el 4-3-3 y el 4-4-2, el entrenador optaría por un 4-3-1-2, con Aranda enlazando el mediocampo y la delantera, que estaría conformada por Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

La probable formación de Boca ante Lanús

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Los datos de Lanús vs. Boca, dónde verlo y a qué hora

Hora: 21:00

TV: ESPN Premium

Fuente: TyC Sports

