Boca: La feroz autocritica de Battaglia

"Fue un partido parejo y Unión se termina llevando el partido al final. No tuvimos una noche donde pudimos generar muchas situaciones. Nos costó ante un rival muy ordenado, hay que seguir trabajando y esto no me va a mover la aguja de ninguna manera", así empezó la conferencia Battaglia. Con relación a la participación del VAR y la actuación del árbitro, el conductor de Boca expresó:"No me gusta hablar del arbitraje, tuvimos 90 minutos para ganarlo y no pudimos".