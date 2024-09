Boca camina por la cornisa y el hincha ya no perdona: Martínez 'limpió' a los cabecillas

Boca es una caja de sorpresas y después de la derrota en el Superclásico , no quiere dejar pasar una más. El hincha está impaciente y Diego Martínez tendrá en cuenta algunos puntos importantes, como por ejemplo, no tener en cuenta a tres jugadores cabecillas por sanción y bajo rendimiento.

Claro está que uno de ellos es Sergio Romero. El arquero no podrá estar al frente del equipo porque deberá cumplir con dos fechas de sanción tras el cruce con los plateítas, aunque esa decisión tiene también un sustento futbolístico: su nivel está en caída libre y hasta es probable que no juegue más en Boca. El hincha ya no perdona nada y la relación con el ex Selección parece estar sujeta en el aire.