Bizarrap anunció el refuerzo estrella de Vélez

Días atrás, el entrenador uruguayo del conjunto de Liniers, Alexander Medina, se había comunicado con Diego Godín para proponerle la posibilidad de desembarcar en el Fortín.

Al respecto, Godín había explicado: "Me llamó el Cacique y hablé con él, tenemos una muy buena relación. Lo que he hecho en mis últimos dos años de carrera ha sido priorizar la selección por encima de todo. Cuando me fui al Cagliari preferí salir para tener más minutos sabiendo que me iba de un grande como Inter, que pelea los campeonatos, con el riesgo de ir a un equipo que peleaba la zona baja pero siempre pensando en la selección. Luego salí de Cagliari, dejando Europa, resignando dinero. Y si ahora se tiene que dar el cambio porque es lo mejor deportivamente para llegar mejor al Mundial, lo voy a hacer”.

El zaguero agregó que en este momento no lo mueve el dinero sino la Selección Uruguaya: "No me mueve otra cosa que no sea la selección, estar bien yo para ayudar al grupo desde donde me toque, sea jugando o desde afuera, pero estar bien para cuando el técnico me necesite".

El "Faraón" también habló recientemente sobre su falta de continuidad durante los últimos tiempos: “El mes pasado en el Atlético no tuve lesiones musculares, pero vengo arrastrando una tendinitis del tendón rotuliano desde hace un año. Por eso paré, por decisión mía, para hacer trabajos suplementarios y mejorar. Estuve 15 días parado, luego volví, jugué un solo partido y acá llegué dos días antes del primer partido y el Tornado (Diego Alonso) prefirió darme unos minutos nada más. El ir ganando minutos me va a ayudar a encontrar el mejor nivel de a poco”.

Con la intención de sumar rodaje y continuidad pensando en llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo con Uruguay, Godín desembarca en Vélez Sarsfield, un pase que sacude el fútbol argentino por la enorme jerarquía y trayectoria del capitán de la Celeste.