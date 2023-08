Barco, el pibe al que todo Boca cuida: técnico sanjuanino opinó de su presente y de cómo hay que acompañarlo en el proceso

Valentín Barco atraviesa por un momento brillante en Boca. Es titular y pieza clave en el primer equipo de Jorge Almirón. Frente a Nacional tiro un 'no look' y se adueñó del último penal que definió la serie. Trotecito, pausa y pelota lejos del arquero. Su presente es de lujo para ser un jugador tan joven. La Bombonera no le pesa y ya es un ídolo de los hinchas Xeneizes. Héctor Naveda (64), técnico y coordinador de las inferiores de San Martín, opinó de su presente y de cómo hay que llevarlo para que no se pinche .

En los futbolistas de inferiores, es muy cotidiano verlos subir de categoría y es ahí cuando aparece el 'miedo' de lo que todos llaman 'saltar etapas'.

"No hay que darle más responsabilidades de las que le corresponden y tiene que entender que no hay ningún jugador más importante que el equipo. En ciertos jugadores, es difícil no saltar etapas porque puede pasar que ese jugador se pierda en el camino. Como DT y profe hay que saber estar en el momento justo para no perjudicarlo", explicó Naveda.

Barco tuvo su debut en la Primera División el 17 de julio de 2021 ante Unión de Santa Fe, en un empate 1 a 1 en donde jugó casi los 90 minutos con un nivel interesante para su corta edad

El lateral izquierdo de 19 años se destaca no sólo por su juego y su calidad, sino también por su carácter dentro del campo.

Ante eso, el DT sanjuanino dijo: "Es un jugador por lo que se ve, que se destaca por su personalidad y que no demuestra la edad que tiene dentro de la cancha. Es frío, temperamental y tiene algo que los técnicos no podemos dar que es la actitud, no solamente para marcar, sino para jugar".

Él tiene que entender que esto recién comienza y por lo que se ve, tiene un gran futuro a nivel nacional y mundial. Sólo depende de él y nosotros como técnicos tenemos que acompañarlo de la mejor manera", cerró Héctor Naveda sobre el presente estupendo de Valentín Barco.

