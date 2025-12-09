Atento, Verdinegro: otro club de Primera se mete en la pelea por Matías Borgogno

El futuro de Matías Borgogno comienza a generar ruido en Concepción . Aunque su paso por la Primera División con San Martín fue breve, el arquero logró destacarse como una de las figuras del torneo y terminó de consolidarse como el punto más alto del Verdinegro en una temporada sufrida. Héroe del ascenso y pieza clave bajo los tres palos, el cordobés de 27 años tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, pero su nombre ya circula con fuerza en clubes de la máxima categoría.

El primero en mostrar interés fue Independiente , que busca alternativas para respaldar a Rodrigo Rey ante la posible salida de Joaquín Blázquez. En Avellaneda reconocen que necesitan reforzar el arco y, según medios nacionales, Borgogno apareció entre las principales opciones.

Sin embargo, en las últimas horas se sumó otro competidor: Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana. Trascendió que el entrenador Mauricio Pellegrino pretende incorporar un arquero para la próxima temporada y el arquero del club sanjuanino figura en la lista.

Más allá del creciente interés, cualquier negociación deberá pasar por San Martín, ya que Borgogno no solo tiene vínculo vigente, sino que es capitán y referente del plantel. Sus números explican por qué es tan buscado: acumuló 79 partidos, recibió 62 goles y mantuvo la valla invicta en 28 oportunidades.

Por ahora, Borgogno seguirá entrenando en Concepción. El plantel tiene prevista su última práctica del año el viernes 12 de diciembre y retomará los trabajos a principios de enero bajo las órdenes del nuevo entrenador, Ariel Martos. Resta saber si, para entonces, el arquero volverá a San Juan o si alguno de los interesados avanzará formalmente cuando se abra el mercado de pases, fijado entre el 14 de enero y el 10 de marzo de 2026.