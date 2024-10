Arturo Vidal otra vez le pegó al Tigre Gareca: "Qué rabia, no puede ser..."

Arturo Vidal , desde su posición de espectador, no se guardó nada al analizar la derrota de Chile por 2-1 ante Brasil , un resultado que agrava la crisis del equipo dirigido por Ricardo Gareca . A través de una transmisión en vivo en la red social Kick, el mediocampista de Colo-Colo expresó una vez más sus críticas de manera contundente durante el partido y apuntó contra el DT que no lo convocó.

Vidal fue especialmente crítico con Gareca por no realizar modificaciones en el entretiempo: "Los cambios están para parar el partido. Se demoró. Qué rabia, no puede ser. Hay momentos en que se necesita otra gente". Su frustración también se reflejó en su análisis del partido: "Falta experiencia, tranquilizar, tener la pelota. Si no se puede ganar, no se pierde, listo. Mirá los huevones que le hacen el gol terminando el partido".

A pesar de su descontento por no ser convocado, Vidal no dejó de reconocer que Chile tenía oportunidades para obtener un mejor resultado: "Este partido estaba para sacar un punto. Los cambios no nos gustaron, se demoraron mucho. Pero Chile se merecía más".

El mediocampista enfatizó la importancia de tener el control del balón: "Nos faltó tener más la pelota. Los futbolistas tenemos buena técnica y no tuvimos la pelota. No puedo creer que dejamos pasar esta oportunidad".

Con respecto a la clasificación a la Copa del Mundo, que se ve cada vez más complicada, Vidal señaló: "Había que aprovechar este mal momento de ellos para agarrar confianza. Encima, sumó Bolivia, sumó Paraguay, sumó Venezuela. Ahora van a Colombia, ellos están con la confianza".

