Arranca el Reducido: la agenda completa de los octavos de final y cómo será el formato

Los encuentros de este sábado por los octavos de final serán: San Telmo vs. Gimnasia de Jujuy, Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes de Buenos Aires, Quilmes vs. Defensores de Belgrano, Nueva Chicago vs. Racing de Córdoba, Deportivo Madryn vs. San Miguel, All Boys vs. Colón y San Martín vs. Gimnasia y Tiro de Salta. Por su parte, Brown de Adrogué y Atlético de Rafaela igualaron en puntos en la parte baja de la zona B y deberán jugar un partido desempate para definir el segundo descenso (el primero fue Guillermo Brown de Puerto Madryn).