Argentina jugaba con Venezuela pero un hecho insólito lo cambió todo a último momento

Ayer martes comenzó a disputarse en Santiago de Chile el Torneo Pre Panamericano que otorga dos plazas para los juegos de Santiago 2023 entre las selecciones mayores masculinas de voleibol. En el primer partido Argentina se enfrentaba a Venezuela , sin embargo la selección caribeña no llegó nunca a la capital chilena.

La organización de la Federación Chilena de Voleibol, en un comunicado confirmó: “Por problemas de fuerza mayor la federación venezolana de voleibol informó que la selección de su país, NO podrá competir en el encuentro ante Argentina , válido por la primera jornada del torneo sudamericano clasificatorio los Juegos Panamericanos de Santiago 2023”, fue el primer informe que denotaba un retraso en el arribo de los venezolanos a Santiago.

Sin embargo, esta demora no fue tal, y en un nuevo comunicado posterior se confirmó la ausencia definitiva de Venezuela al Torneo: “La federación de voleibol comunica que definitivamente la selección de Venezuela no asistirá al torneo sudamericano clasificatorio los Juegos Panamericanos Santiago 2023, por demoras en la tramitación de sus respectivas visas, no obstante el certamen subcontinental se mantiene en las mismas condiciones tanto en el Centro de Entrenamiento Olímpico como en el gran Arena Monticello”, con lo cual la organización debió modificar el fixture del torneo, y por ello Argentina recién jugará mañana jueves a las 19:30 hs frente a Colombia.

De esta manera, la selección Argentina que cuenta con el sanjuanino Manuel Armoa Morel, jugará posteriormente con Chile (viernes 23/09 – 19:30 hs) y Perú (sábado 24/09 – 15 hs), cerrando la fase clasificatoria. La última jornada de domingo, contemplará la disputa del bronce a las 15 hs y el Oro a las 17:30 hs con los dos mejores seleccionados de la tabla de posiciones de la fase clasificatoria.