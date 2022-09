Archivaron la causa por la muerte de Nicolás Naranjo: "Como es un Curuchet, todos calladitos"

"Por desgracia archivaron la causa. No fueron suficientes los testimonios que presentamos para imputarlo. Han valido más los testimonios de él. No tuvimos suficientes pruebas, porque nunca apareció el video que evidenciaba la acción antideportiva", comentó Perla Sánchez, madre de Naranjo.

La mujer explicó que los testigos que presentaron en la vecina provincia coincidían en que Curuchet había accionado indebidamente contra Naranjo, mientras disputaban la prueba de pista en el velódromo mendocino. Sin embargo, un ciclista sanjuanino testificó a favor del sospechoso y responsabilizó a la propia víctima, es decir Naranjo, del accidente: "Dijo cosas que no son y para la fiscal fueron pruebas suficientes. Según dijo este testigo, mi hijo se cayó solo, que había otros ciclistas delante de él y como no los vio, se los tragó. También declaró el comisario, que trabaja para la FACPYR, para ellos".

Perla comentó que el falló le generó bronca y tristeza. "Los primeros días me la pasé llorando, angustiada. Le recé a mi hijo y le pedí ayuda para salir adelante. Después me di cuenta que no servía de nada seguir así y que debo seguir pidiendo Justicia", apuntó.

Sobre Curuchet, la mujer señaló que: "Yo tengo en claro que no lo tiró para matarlo, que fue un accidente y que por eso no iba a ir a la cárcel. Pero debía ser sancionado, recibir algún tipo de inhabilitación. Al menos me hubiese llamado, me hubiese dicho que no fue con intención, que se disculpaba. Nadie de la familia me ha llamado, ni siquiera su tío, presidente de la FACPYR. Mi hijo fue ciclista de la Selección Argentina, debían haberle dado las condolencias aunque sea a su esposa. Esa actitud me carcome la cabeza, me hace preguntarme el por qué actúan así".

"Me da mucha rabia, porque si hubiese sido al revés Nicolás ya estaría preso. O si el que lo empujó a mi hijo hubiese sido otro, ya hubiese sido juzgado. Pero como es Juan Ignacio Curuchet, todos calladitos. Lo mataron y chau. Nadie hace nada", agregó Perla.

