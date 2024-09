Alejandro Defiende, el cordobés que fue pionero en pasar la meta del Desafío Valle de la Luna

IMG_4263.JPG

Oriundo de Villa Allende, Córdoba, el martillero judicial comenta que la bicicleta no es un hobbie, sino un estilo de vida. Constancia, entrenamiento y una dieta sana señala que fueron los factores que lo llevaron a quedarse con la victoria.

“No me lo esperaba”, comenta aun intentando recuperar el aliento.

Alejandro llegó para participar en realidad en la categoría Competencia, que representa un circuito más largo y con mayores dificultades, pero como había coordinado vivir la experiencia con un grupo de amigos, quedaron en hacer la instancia Participativa. “El tema fue que mis compañeros se inscribieron en la competencia y yo no me pude cambiar”, comenta entre risas recordando el error que lo dejó en un podio inesperado.

Pero eso no fue el único altercado que tuvo. Entre las maravillas del paisaje, la poca visibilidad de las primeras horas y al no conocer el circuito más que lo que había visto en mapas, hicieron que el ciclista se perdiera. “Es muy lindo. Al principio medio complicado porque es muy oscuro, hay partes que no se pueden ver, pero hay que ir con cuidado. Me equivoqué, me metí por otra calle y tuve que volver, alcanzar el pelotón y luego los pase. El paisaje es hermoso, una experiencia muy linda. Es espectacular salir a la hora que salimos”, indica.

En cuanto se bajó de la bicicleta agarro su celular y aun reponiéndose del viaje comenzó a mandar audios. “Le estaba avisando a la familia y a una amiga como me había ido. La verdad que es todo muy emocionante”, comenta el cordobés que inauguró lo que fue el cierre de una competencia maravillosa.