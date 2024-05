Alderete se pone los cortos en el equipo Senior de San Martín: "Hace rato quería volver a ponerme esta camiseta"

Andrés Alderete dejó una marca y el hincha de San Martín siempre se lo reconoce. Haciendo vida lejos del fútbol profesional, el ex jugador se mudó a San Juan y disfruta el día a día de los suyos. Sin embargo, no se negó en volver a jugar con la camiseta verdinegra y le dio el 'sí' al equipo Senior : "Hace rato estaba esperando volver a ponerme esta camiseta" , le dijo a Tiempo de San Juan.

Al jugador que fue clave en el mediocampo del ascenso 2011 le llegó la propuesta de sumarse al equipo que conduce Nito Allende y no la pensó dos veces , ya que compartirá plantel con viejas glorias y un grupo que transitó las divisiones formativas del club y no llegó a debutar en Primera.

"Vengo siguiendo a los muchachos desde principio de año y se que vienen con este proyecto de darle forma y rodaje a algo que se está empezando a ver más en el fútbol, como es el darle lugar a que ex jugadores pasen a defender los colores del club que son hinchas, jugaron o tuvieron una muy buena etapa como jugadores. Me pone muy contento aportarle, queremos estar a la altura de los mejores", aseguró Andrés Alderete.

image.png

El último partido que jugó Andrés Alderete como profesional fue vistiendo la camiseta de Peñarol en el Federal A. Ese duelo lo condenó al descenso tras la derrota 3-1 frente a Juventud Antoniana. Sin chances para los chimberos y el fin de un ciclo para el mediocampista.

image.png

Alderete se refirió al vínculo que tiene con San Martín y la relación con los hinchas: "Desde que volví y me instalé a vivir en San Juan, cada vez que me los cruzo me saludan, me demuestran su cariño, su respeto y eso es recíproco, porque yo siento mucho cariño por el club y la gente".