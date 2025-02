Alarma en Boca por la ausencia del goleador: está 'sentido' y podría perderse el debut de la Copa Libertadores

Aunque puertas adentro todavía no lo descartan (es un "día a día", cuentan) por la importancia que tiene este encuentro para Boca y lo que significa Cavani para el grupo, el panorama es complicado teniendo en cuenta que le quedan poco días de recuperación.

Si bien en un primer momento no hubo alarmas en el mundo Xeneize -más allá de que no pudo jugar el martes en la Bombonera-, teniendo en cuenta que simplemente era un golpe, hoy la situación física del goleador no evoluciona como esperaba el cuerpo médico y en tanto no solo se perderá el duelo con Banfield de mañana, sino probablemente también el de Alianza Lima del martes.

El año pasado fue una habitualidad el hecho de que el capitán de Boca no sea parte de los partidos entresemana, sobre todo cuando implicaban un viaje de por medio, tal como será el caso ahora. Y esto tiene que ver con que, si bien la jerarquía permanece, a sus 37 años debe tomar otros recaudos para cuidar su físico.